Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa do SonKim Land phát triển đạt giải

P.V

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa phát triển bởi SonKim Land vừa đạt giải thưởng Best International Leisure Development (Dự án nghỉ dưỡng quốc tế xuất sắc nhất) tại giải thưởng được mệnh danh “Oscar trong lĩnh vực bất động sản” - International Property Awards 2025-2026 (IPA - Giải thưởng Bất động sản Quốc tế) được tổ chức tại London, Vương quốc Anh.

image001-7903.jpg

Tiếp nối sau thành công vang dội tại Asia Pacific Property Awards 2025-2026 (Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2025–2026), giải thưởng lần này bảo chứng cho chất lượng của JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa và thể hiện sự công nhận quốc tế vượt trội so với nhiều dự án khác trên toàn thế giới. Đây đồng thời là sự ghi nhận to lớn dành cho những nỗ lực và chiến lược của SonKim Land trong việc phát triển các biểu tượng đô thị mang đậm bản sắc, kiến tạo phong cách sống chuẩn mực và đẳng cấp trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Việt – Đại diện ban Giám đốc của SonKim Land chia sẻ “Việc giành được giải thưởng nhiều năm tại International Property Awards là một vinh dự lớn đối với SonKim Land, không chỉ khẳng định uy tín trong nước và khu vực mà còn minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và năng lực phát triển bất động sản cao cấp của SonKim Land trên trường quốc tế. Qua ba thập kỷ kiến tạo phong cách sống, SonKim Land luôn tiên phong phát triển những công trình biểu tượng – hội tụ các yếu tố về vị trí chiến lược, thiết kế tinh tế và tư duy sáng tạo, mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho khách hàng. Thành công tại Giải thưởng bất động sản quốc tế với dự án JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa phản ánh tâm huyết và nỗ lực hết mình của đội ngũ SonKim Land. Đồng thời đây là lời khẳng định cho cam kết mang đến những dự án biểu tượng mang tầm quốc tế nhưng vẫn đảm bảo gìn giữ di sản và văn hóa bản địa.”

image003-9891.jpg

Nằm nép mình trên Bãi Dài, bên bờ vịnh Cam Ranh – một trong những vịnh biển tự nhiên nguyên sơ đẹp nhất thế giới, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa là dự án nghỉ dưỡng cao cấp, được phát triển bởi SonKim Land và Công ty Cổ phần Sao Phương Nam. Dự án đã được khai trương và vận hành vào tháng 09 năm 2025 bởi thương hiệu khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới của tập đoàn Marriott International.

image005-2575.jpg

Lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm bản địa, dự án tái hiện vẻ đẹp truyền thống qua từng chi tiết kiến trúc và không gian. Với diện tích 20,9 ha đất, gồm 176 phòng khách sạn và 76 căn biệt thự đơn lập, tại đây thiên nhiên luôn được tỉ mỉ đan cài trong các tầng lớp thiết kế với mật độ xây dựng thấp, hơn 80% diện tích gắn kết với thiên nhiên và bảo tồn nguyên sơ với 1.000 loài thực vật phong phú. Hệ tiện ích được phát triển theo chuẩn resort quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu từ khu spa cao cấp, hồ bơi vô cực, trung tâm chăm sóc sức khỏe, không gian tổ chức sự kiện đến các dịch vụ cá nhân hóa. Dự án được mệnh danh là nơi “rừng gặp biển” mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, cân bằng giữa bền vững và giàu xúc cảm.

image007.jpg

Với tư duy phát triển khác biệt, đề cao trải nghiệm người dùng và định hình phong cách sống chuẩn mực, SonKim Land đang hiện thực hóa chiến lược phát triển qua những dự án biểu tượng tại các vị trí đặc biệt, mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa và giải thưởng đạt được một lần nữa khẳng định cho tầm nhìn, năng lực và tinh thần tiên phong của SonKim Land trên thị trường bất động sản Việt Nam.

P.V
#JW Marriott #SonKim Land #Cam Ranh #Nghỉ dưỡng

Cùng chuyên mục