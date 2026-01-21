Mong con có môi trường nuôi dưỡng ước mơ lớn, gia đình trẻ chọn 'ly tâm' về Vinhomes Grand Park

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng chật chội và áp lực, ngày càng nhiều gia đình trẻ tại TP.HCM chủ động chọn rời xa trung tâm về các đô thị vệ tinh. Lựa chọn ấy phản ánh một sự dịch chuyển sâu sắc trong tư duy an cư: ưu tiên môi trường sống an toàn, giàu trải nghiệm giúp con trẻ được phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Trong xu hướng đó, Vinhomes Grand Park tại khu Đông là điểm đến được ưu tiên hàng đầu.

Không gian xanh cho tuổi thơ trọn vẹn

Nếu như trước đây, việc ở gần trung tâm để tiện việc đưa đón con đi học và bố mẹ đi làm từng được xem là lợi thế, thì với nhiều gia đình trẻ ngày nay, tiêu chí ấy đang dần nhường chỗ cho một giá trị quan trọng hơn: môi trường sống. Không gian chật hẹp, thiếu mảng xanh, giao thông quá tải và nhịp sống căng thẳng ở nội đô khiến việc nuôi dạy con trở thành thách thức không nhỏ.

Giữa bối cảnh đó, đại đô thị Vinhomes Grand Park trở thành một lựa chọn an cư lý tưởng cho làn sóng “ly tâm” khỏi khu vực nội đô nhờ môi trường sống trong lành và an toàn, tích hợp đầy đủ tiện ích sống - học tập - vui chơi - giải trí.

Không gian sống xanh nuôi dưỡng thế hệ tương lai hạnh phúc và giàu ước mơ

Được bao bọc bởi sông Tắc và sông Đồng Nai, Vinhomes Grand Park dành khoảng 200ha quỹ đất cho cây xanh và mặt nước, chiếm hơn 70% tổng diện tích. Trái ngược với hình ảnh những đô thị bê tông quen thuộc, nơi đây mở ra một không gian sống thoáng rộng, nhiều ánh sáng và gió trời, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển thể chất của trẻ nhỏ.

Tâm điểm của đại đô thị là đại công viên trung tâm rộng 36ha cùng hệ thống công viên chủ đề đa dạng. Đây là sân chơi mở cho trẻ em được thoải mái chạy nhảy, khám phá thiên nhiên, tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì gắn chặt với thiết bị điện tử.

Tại Vinhomes Grand Park, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ hạnh phúc nô đùa giữa thiên nhiên, vui vẻ đạp xe đạp, trượt patin, chơi ván trượt trên những con đường nội khu, hay tham gia các hoạt động thể thao đội nhóm, như bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… tại các sân thể thao ngoài trời. Nhiều em nhỏ cùng bố mẹ đi dã ngoại bên bờ hồ, chèo thuyền kayak, nằm đọc sách trên thảm cỏ, cùng rất nhiều hoạt động thú vị khác giữa thiên nhiên trong lành.

“Cây xanh, không khí trong lành như chất xúc tác nuôi dưỡng cảm xúc, giúp con thích vận động hơn. Từ ngày về đây, con đã có thêm nhiều người bạn mới, không còn chìm trong thế giới ảo của game online”, chị Minh Trang (38 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Tiện ích chuẩn quốc tế - bệ phóng cho thế hệ tương lai

Ngoài không gian xanh, Vinhomes Grand Park còn được các gia đình trẻ đánh giá cao nhờ hệ sinh thái giáo dục và tiện ích được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Đại đô thị có 24 điểm trường các cấp, từ mầm non đến trung học, đáp ứng nhu cầu học tập liên tục của con em cư dân. Trong đó, ngay nội khu, trường mầm non Vinschool và 2 trường liên cấp Vinschool, Vinschool hệ Cambridge đã đi vào hoạt động. Cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng chuẩn quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục toàn cầu ngay từ sớm cho thế hệ tương lai.

Hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế giúp nuôi dưỡng thế hệ tương lai thành công

Song hành cùng giáo dục là hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe và phát triển thể chất toàn diện. Phòng khám và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống sân thể thao đa dạng, khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ, công viên vận động… tạo điều kiện để trẻ em rèn luyện thể lực mỗi ngày, còn cha mẹ yên tâm về chất lượng chăm sóc y tế.

Đặc biệt, công viên giải trí Grand Park ngay trong lòng đại đô thị mang đến không gian trải nghiệm gắn kết các thành viên. Trẻ em không chỉ vui chơi mà còn học cách tương tác, chia sẻ và hình thành kỹ năng sống bổ ích. Tầng lớp cư dân trẻ đông đảo, văn minh, cùng các phong trào sống xanh, sống khỏe được duy trì thường xuyên đang dần trở thành “ngôi trường thứ hai”, nuôi dưỡng nhân cách và cảm xúc cho thế hệ tương lai.

“Những áp lực về các giờ học ngoại khóa trong nội đô trước đây, giờ được thay bằng các phong trào sinh hoạt cộng đồng, các câu lạc bộ, giải thi đấu… Trẻ vui, tự nguyện tham gia, cha mẹ giảm áp lực tinh thần và cả tài chính”, chị Trang nói.

Nhiều hoạt động cộng đồng thường xuyên tổ chức giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống bổ ích

Trong bức tranh đô thị đang tái định hình của TP.HCM, Vinhomes Grand Park hiện diện như một lựa chọn sống bền vững, nơi không gian xanh rộng mở, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh cùng tạo nên môi trường thuận lợi để thế hệ tương lai phát triển vững vàng ngay từ những năm tháng đầu đời. Trở thành cư dân Vinhomes Grand Park, các gia đình trẻ không chỉ tìm thấy một không gian “đáng sống bậc nhất Sài Gòn”, mà đang chủ động xây dựng nền tảng dài hạn cho con. Nơi đây, trải nghiệm mỗi ngày đều góp phần nuôi dưỡng khát vọng, bồi đắp năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ lớn.