Từ 'nơi trú ẩn' đến 'hệ sinh thái y tế': Tương lai của bất động sản chăm sóc sức khỏe

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và môi trường sống ngày càng chịu nhiều áp lực, khái niệm “nhà ở” đang bước vào một cuộc chuyển dịch căn bản. Không còn dừng lại ở vị trí hay thiết kế, tiêu chuẩn của không gian sống hiện đại - đặc biệt với người cao tuổi - đang mở rộng sang mô hình căn hộ chăm sóc sức khỏe chủ động, nơi việc phòng bệnh, theo dõi và hỗ trợ y tế trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Bài học từ Nhật Bản và xu hướng chăm sóc dựa vào cộng đồng

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng - cho rằng, lâu nay nhiều người vẫn hiểu môi trường sống tốt đơn giản là không khí trong lành, nhiều cây xanh. Tuy nhiên, với người cao tuổi – nhóm có hệ miễn dịch suy yếu và khả năng chống chịu kém – cách tiếp cận này là chưa đủ.

“Có thể sống ở nơi rất trong lành, nhưng nếu xảy ra đột quỵ hay nhồi máu cơ tim mà không tiếp cận được y tế trong ‘thời gian vàng’ khoảng 30 phút, tính mạng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng”, ông dẫn chứng.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, một môi trường sống lý tưởng cho người cao tuổi phải là sự tổng hòa của ba yếu tố: môi trường vật lý (không khí, nguồn nước, không gian vận động); môi trường xã hội (gia đình, cộng đồng để tránh cô đơn, trầm cảm); và đặc biệt là môi trường y tế, nơi dịch vụ chăm sóc sức khỏe luôn sẵn sàng và chủ động tiếp cận người dân.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga. Ảnh: NVCC.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng cho rằng, Việt Nam đang có cơ hội để tránh lặp lại “vết xe đổ” của Nhật Bản trong chính sách chăm sóc người già. Trước đây, người Nhật phổ biến tư duy làm việc cật lực, tích lũy tài chính và sau tuổi trung niên sẽ vào các trung tâm dưỡng lão, phó mặc việc chăm sóc sức khỏe cho các cơ sở tập trung.

Tuy nhiên, mô hình này dần bộc lộ nhiều hạn chế khi kinh tế biến động và tỷ lệ người cao tuổi đột ngột vọt cao lên và khủng hoảng nguồn nhân lực diễn ra. Nhà nước, xã hội không kịp ứng phó. Các trung tâm trại dưỡng lão thiếu đất đai, ngân sách công chịu áp lực lớn, trong khi số lượng điều dưỡng viên không đáp ứng nổi nhu cầu, buộc Nhật Bản phải tuyển lao động từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Philippines.

Từ thực tế đó, xu hướng thế giới đang dịch chuyển sang mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động dựa vào cộng đồng. Người cao tuổi được khuyến khích sống tại chính ngôi nhà của mình, trong môi trường quen thuộc, có sự gắn kết gia đình, đồng thời được hỗ trợ bởi mạng lưới y tế cơ sở và cộng đồng. Đây cũng chính là nền tảng cho sự phát triển của các dòng căn hộ tích hợp dịch vụ y tế.

Giảm tải bệnh viện, nâng chất lượng sống

Đáp ứng nhu cầu mới, thị trường bất động sản đang hình thành những mô hình căn hộ trong những khu đô thị được “hiện đại hóa” bằng công nghệ và dịch vụ y tế chuyên sâu. Không gian sống lúc này không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn đóng vai trò như một điểm trạm kiểm soát sức khỏe hoạt động 24/7. Thêm vào đó một môi trường quanh khu nhà ở cũng được tạo dựng cho nâng cao sức khỏe như các bãi tập thể dục, thể thao, tập dưỡng sinh, nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi.

Các căn hộ được trang bị hạ tầng Internet vạn vật (IoT) cho phép kết nối trực tiếp với bác sĩ. Tại Nhật Bản, nhiều hệ thống thiết bị sinh hoạt, các thiết bị đeo trên người như đồng hồ, điện thoại đã được tích hợp khả năng thu thập dữ liệu sức khỏe, từ việc đo nhịp tim, huyết áp đến phân tích một số chỉ số sinh học để phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và gửi cảnh báo tới bác sĩ gia đình hoặc cơ sở y tế.

Song song với đó là mô hình “y tế may đo” cho từng gia đình, cho phép con cái dù sinh sống ở xa, làm việc tại Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu vẫn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian thực của cha mẹ thông qua các nền tảng kết nối để kịp thời thông báo cho bác sĩ.

Quan trọng hơn, ngay trong khu dân cư xuất hiện các trung tâm y tế gia đình, nơi bác sĩ không chỉ điều trị khi có bệnh mà còn đóng vai trò quản lý sức khỏe lâu dài: tư vấn chế độ vận động, phục hồi chức năng, ăn uống hợp lý, chế độ dinh dưỡng theo tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chăm sóc chủ động và sẵn sàng can thiệp khi có dấu hiệu bất thường.

Thị trường bất động sản đang hình thành những mô hình căn hộ được “hiện đại hóa” bằng công nghệ và dịch vụ y tế chuyên sâu.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, sự phát triển của bất động sản chăm sóc sức khỏe không chỉ giải quyết bài toán an sinh cho người cao tuổi, mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện công - vốn đang chịu quá tải tại các đô thị lớn và khi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình đã được cải thiện hơn, thu nhập của người dân tăng lên..

Khi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên và phát hiện sớm bệnh lý ngay tại nơi ở, chi phí điều trị giảm, thời gian phục hồi rút ngắn, đồng thời nâng cao chất lượng sống về lâu dài, tránh được những ca tử vong do cấp cứu chậm.

“Sống trong một không gian mà ‘bức tường an toàn’ được xây dựng từ cả công nghệ lẫn dịch vụ y tế, con người không chỉ sống thọ hơn mà còn sống khỏe và chủ động hơn”, PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhận định.

Trong bức tranh mới của thị trường bất động sản, nhà ở vì thế không còn đơn thuần là nơi trú ẩn, mà đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái y tế - xã hội, nơi giá trị tài sản gắn liền với giá trị sức khỏe và sự an tâm lâu dài cho cả gia đình.