Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội thu hồi dự án tổ hợp nhà cao tầng 'treo' hơn thập kỷ trên đất vàng

Đình Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn một thập kỷ “đắp chiếu”, dự án tổ hợp công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh chính thức bị Hà Nội "khai tử", chuyển sang chức năng văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thu hồi quyết định số 4126 ngày 24/8/2010 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, sang xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở bán.

Cùng với đó, Thành phố cũng thu hồi toàn bộ các quyết định, văn bản điều chỉnh, đính chính liên quan, gồm Quyết định số 2447 ngày 31/5/2011 và văn bản số 9534/UBND-TNMT ngày 28/12/2012.

image-2026-01-20t140808426.jpg
Dự án hỗn hợp nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh (phường Giảng Võ, Hà Nội) chính thức bị "khai tử". Ảnh: Một góc đường Nguyễn Chí Thanh.

Lý do được UBND TP Hà Nội đưa ra là từ năm 2022, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và CTCP Thăng Long Đông Anh đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh.

Việc chấm dứt này phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021 của Chính phủ và đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận, chỉ đạo tại văn bản số 1800 ban hành hồi tháng 6/2022.

Như vậy, quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội được xem là bước hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng, chính thức “khai tử” dự án tổ hợp công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh – dự án đã được chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2010 nhưng suốt hơn một thập kỷ vẫn chỉ tồn tại trên giấy.

Dù dự án không còn, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vẫn tiếp tục hiện diện tại khu đất này.

Cụ thể, TP Hà Nội cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng 1.093m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh làm văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ, theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Giá thuê đất được xác định theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong tổng diện tích này, khoảng 793m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043.

Phần diện tích còn lại hơn 300m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ, khu vực bảo vệ ga đường sắt (ga số 9) và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 5). UBND TP yêu cầu tuyệt đối không được xây dựng công trình mới. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để mở đường giao thông theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Thời hạn sử dụng đất cũng không vượt quá ngày 15/10/2043.

UBND TP Hà Nội yêu cầu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Doanh nghiệp không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND TP cho phép. Trường hợp đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng công trình, phải liên hệ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND phường Giảng Võ để được thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc, chỉ giới đường đỏ và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND TP phê duyệt.

Đình Phong
#Khai tử dự án #thu hồi dự án #khu nhà ở #dự án văn phòng #chủ đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục