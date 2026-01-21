Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngôi nhà 102m2 gây thương nhớ với cổng lợp ngói lưu ly

TPO - Nhà phố ở Ninh Bình mang vẻ đẹp vừa hiện vừa hoài cổ, giữa những căn nhà san sát, thời gian dường như ngưng đọng trước cánh cổng ngôi nhà.

fb-img-1768882156397.jpg

Mặt tiền ngôi nhà mang nét hoài cổ với màu sắc âm trầm, mái ngói lưu ly và các chi tiết họa tiết truyền thống quen thuộc.

fb-img-1768882160492.jpg
fb-img-1768882158428.jpg
fb-img-1768882644867.jpg

Kết hợp với các chất liệu hiện đại, ngôi nhà vẫn giữ được nét đương đại, hòa nhập với bối cảnh chung của khu phố đô thị.

fb-img-1768882164627.jpg
fb-img-1768882166582.jpg

Bên trong căn nhà, nội thất được thiết kế thống nhất với tinh thần hoài cổ của toàn bộ ngôi nhà. Những chi tiết nhỏ được sử dụng vô cùng tinh tế và nhuần nhuyễn để gợi mở không gian cũ.

fb-img-1768882162498.jpg
fb-img-1768882171655.jpg
fb-img-1768882173491.jpg
fb-img-1768882176682.jpg

Ngôi nhà đủ vừa vặn với những người sống trong đó, hài hòa với cảnh quan xung quanh, giống như một cơ thể, nó hít thở, hòa nhập và trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống nơi con phố nhỏ.

Dinh Le architects
