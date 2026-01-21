Ngôi nhà 102m2 gây thương nhớ với cổng lợp ngói lưu ly

TPO - Nhà phố ở Ninh Bình mang vẻ đẹp vừa hiện vừa hoài cổ, giữa những căn nhà san sát, thời gian dường như ngưng đọng trước cánh cổng ngôi nhà.

Mặt tiền ngôi nhà mang nét hoài cổ với màu sắc âm trầm, mái ngói lưu ly và các chi tiết họa tiết truyền thống quen thuộc.

Kết hợp với các chất liệu hiện đại, ngôi nhà vẫn giữ được nét đương đại, hòa nhập với bối cảnh chung của khu phố đô thị.

Bên trong căn nhà, nội thất được thiết kế thống nhất với tinh thần hoài cổ của toàn bộ ngôi nhà. Những chi tiết nhỏ được sử dụng vô cùng tinh tế và nhuần nhuyễn để gợi mở không gian cũ.

Ngôi nhà đủ vừa vặn với những người sống trong đó, hài hòa với cảnh quan xung quanh, giống như một cơ thể, nó hít thở, hòa nhập và trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống nơi con phố nhỏ.