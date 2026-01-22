Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đêm nghệ thuật 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' và màn trình diễn pháo hoa chưa từng có

TPO - Lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội tổ chức một sự kiện văn hóa – chính trị kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô 25.000 người (với 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên). Cùng với đó là màn pháo hoa độc đáo với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” dự kiến diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có.

Sự kiện mang ý nghĩa văn hóa – chính trị sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026). Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group tham gia đồng hành tổ chức và tài trợ.

z7454536831369-b5a22acdff26f7275b26b243117e2eda.jpg
Giàn pháo hoa thử nghiệm tại buổi tổng duyệt chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”

Lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội tổ chức một sự kiện văn hóa – chính trị kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô 25.000 người (với 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên). Những giọng ca hàng đầu Việt Nam sẽ hòa nhịp trong khúc hát ngợi ca vẻ đẹp và thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.

“Hành trình nghệ thuật” dẫn dắt khán giả đi qua 3 chương: từ “Tráng ca dưới cờ Đảng” tái hiện những dấu mốc lịch sử thiêng liêng; đến “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” mở ra không gian nghệ thuật sâu lắng và khép lại bằng “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” – khúc ca của niềm tự hào, khát vọng và tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV.

image-1.jpg
Buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Ảnh: Trọng Tài

Sân khấu nghệ thuật quy mô lớn nhất Việt Nam được dàn dựng với hơn 3.000 m² màn hình LED di động hoành tráng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping hiện đại, tạo nên “thánh đường nghệ thuật khổng lồ” – nơi các nghệ sĩ thăng hoa và mang đến trải nghiệm thị giác đa chiều, mãn nhãn.

Pháo hoa nghệ thuật được kích hoạt xuyên suốt chương trình, ở các điểm nhấn quan trọng nhất, để liên tục giữ nhịp và dẫn dắt cảm xúc khán giả bùng nổ dần theo từng lớp cao trào, càng về sau càng mạnh mẽ và ấn tượng hơn. Những chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng – nhiều sắc màu – nhiều hình thái, tạo nên “sân khấu ánh sáng” ngoạn mục giữa trời đêm Thủ đô.

z7454536764530-76968df9a09bad012257f53d2e53c81a.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô trong buỗi tổng duyệt đêm 21/1

Các chuyên gia tiết lộ, lần đầu tiên màn trình diễn phối hợp cùng lúc nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục: từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, cho đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, hiệu ứng sói hú…

Trần Hoàng
