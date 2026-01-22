Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt

Bị hack điện thoại, cụ bà gần 80 tuổi ở Hà Nội đã sập bẫy lừa đảo với thủ đoạn giả mạo cháu trai bằng công nghệ AI. Táo tợn hơn, kẻ gian còn trực tiếp đến tận nhà để nhận tiền mặt.

Chiều 21/1, trao đổi với PV VietNamNet, chị Đ.B.T. (trú phường Yên Hòa, công tác tại một trường đại học ở Hà Nội) cho biết gia đình chưa hết bàng hoàng khi mẹ chồng chị trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, được chuẩn bị kỹ lưỡng cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.

Đối tượng bị gia đình chị T. tố cáo lừa đảo. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Theo chị T., mẹ chồng chị gần 80 tuổi, không sử dụng tài khoản ngân hàng, chỉ dùng Zalo và Facebook để liên lạc với người thân. Sau khi điện thoại của bà bị hack, kẻ lừa đảo âm thầm theo dõi toàn bộ tin nhắn, các mối quan hệ gia đình, nắm rõ lịch sinh hoạt cũng như tình cảm bà dành cho con cháu, đặc biệt là cháu trai đang du học tại Mỹ.

Từ những thông tin thu thập được, đối tượng lập tài khoản Facebook giả mạo cháu trai, sau đó sử dụng video AI để gọi điện, nói đang cần tiền mua máy tính phục vụ học tập. Đối tượng lấy lý do “giờ vàng khuyến mại”, nếu không mua ngay sẽ mất cơ hội, liên tục thúc ép nhằm tạo tâm lý hoảng loạn.

Vì thương cháu, cụ bà tin tưởng. Lần đầu, kẻ gian yêu cầu 20 triệu đồng nhưng bà chỉ gom được 8 triệu. Do bà không biết chuyển khoản, đối tượng đã trực tiếp đến tận nhà để lấy tiền mặt.

Sau đó không lâu, đối tượng tiếp tục nhắn tin, nói số tiền trên chỉ đủ đặt cọc và yêu cầu bà vay thêm để “giữ suất khuyến mại”. Thương cháu, bà đi vay các cụ cao tuổi trong xóm được thêm 12 triệu đồng rồi tiếp tục giao cho kẻ lừa đảo.

Chưa dừng lại, kẻ gian tiếp tục dựng kịch bản mới: “Mua được máy xịn hơn, sale rẻ hơn nhưng còn thiếu 20 triệu” và liên tục hối thúc, tạo áp lực về thời gian khiến bà rối trí.

Bà không dám gọi cho con dâu vì sợ đang dạy học, cũng không gọi cho con trai vì đã có sẵn tài khoản Facebook giả nhắn trước: “Mẹ cứ đưa tiền cho cháu đi, con đang họp, yên tâm không sao”.

Đáng chú ý, kẻ lừa đảo còn nắm rõ thời điểm khoảng 17h30 (ngày 19/1 – PV) chồng chị T. tan làm nên liên tục thúc ép bà giao tiền trước “giờ hết sale”. Khi bà đang chuẩn bị vay tiếp thì vợ chồng chị T. về đến nhà. Nhận thấy có người thân xuất hiện, đối tượng lập tức rút lui.

Thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi

Theo chị T., chị muốn chia sẻ câu chuyện này để cảnh báo cộng đồng, nhất là người cao tuổi – nhóm dễ bị đánh vào tâm lý yêu thương con cháu. “Lừa đảo giờ không chỉ dừng lại trên mạng mà còn dám đến tận nhà lấy tiền mặt”, chị T. bức xúc nói.

Gia đình cũng mong người thân, hàng xóm không trách móc hay đặt câu hỏi khiến tinh thần mẹ chồng chị thêm nặng nề. Toàn bộ số tiền bà vay trong khu dân cư đã được vợ chồng chị hoàn trả vào sáng 20/1; gia đình cũng cảnh báo các cụ từ nay không cho nhau vay tiền để tránh rủi ro tương tự.

“Với gia đình tôi, sức khỏe và tâm lý của bà lúc này quan trọng hơn tất cả”, chị T. chia sẻ. Gia đình đã trình báo công an ngay tối 19/1, với mong muốn không chỉ tìm lại tài sản mà còn góp phần giúp cơ quan chức năng sớm truy bắt nhóm lừa đảo, ngăn chặn thêm những nạn nhân khác.

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc và cho biết đang rà soát, truy tìm, điều tra, làm rõ theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo công an phường, đây là hành vi lừa đảo hết sức táo tợn. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo tới người dân để chủ động phòng ngừa.

Phụ huynh cần tăng cường trang bị cho con cái kiến thức về đời sống, xã hội và kỹ năng sống; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn ông bà, cha mẹ lớn tuổi trong việc sử dụng công nghệ, nhận diện và kiên quyết từ chối các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.