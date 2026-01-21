Hà Nội: Cận cảnh vị trí xây 2 cầu vượt lớn ở Vành đai 1

Theo hồ sơ thiết kế ban đầu, cầu vượt tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai có thông số kỹ thuật và khẩu độ tương tự nhau, với chiều dài khoảng 220m; chiều rộng (mặt cắt ngang) 18m, bố trí 4 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa và gờ lan can hai bên.

Cầu vượt có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 7 nhịp dầm được đúc bằng bê tông dự ứng lực bản rỗng; mố và trụ cầu bằng bê tông cốt thép đúc, đổ tại chỗ.