Đặc khu Thổ Châu bầu cử sớm 7 ngày so với cả nước

TPO - Do đảo xa đất liền hơn 200km, việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết trên biển, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm hơn 7 ngày so với ngày bầy cử toàn quốc.

Ngày 13/1, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc với tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đoàn do ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn; về phía tỉnh An Giang có ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang; bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hoàng Thông - Giám đốc Sở Nội vụ An Giang ,cho biết, toàn tỉnh có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 774 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (102 xã, phường, đặc khu). Tới nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương.

An Giang đã thống nhất danh sách 143 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh (trong đó có 3 người tự ứng cử), để bầu ra 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; cấp xã giới thiệu 4.481 người để bầu lấy 2.449 đại biểu HĐND cấp xã.

Riêng đại biểu Quốc hội, tỉnh An Giang được phân bổ 21 đại biểu, trong đó 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu do địa phương giới thiệu.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc xác định các khu vực bỏ phiếu trước ngày 17/1.

Riêng đặc khu Thổ Châu, do điều kiện địa lý đặc thù, cách đất liền trên 200 km, việc đi lại phụ thuộc tàu biển và thời tiết, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 8/3/2026, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử chung.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, tổng kinh phí tổ chức bầu cử của An Giang là 358 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh 43 tỷ đồng, cấp xã 315 tỷ đồng. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết phân bổ 130 tỷ đồng, phần còn lại kiến nghị Bộ Tài chính sớm cấp bổ sung; đồng thời đề xuất Trung ương sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của An Giang trong triển khai công tác bầu cử. Tỉnh cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong quý I/2026, đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ông Hải cũng yêu cầu tỉnh An Giang rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa bàn đặc thù như Thổ Châu và Phú Quốc.

Tỉnh An Giang sẽ bầu 21 đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu cho bầu cử, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia và lãnh đạo tỉnh An Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.