Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm tra công tác bầu cử

TPO - Ngày 15/1, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 23 gồm các phường: Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Thới Sơn, Mỹ Phong và xã Chợ Gạo.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ theo quy định. Các nhiệm vụ trọng tâm như thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ. Các đơn vị cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V. Tiến

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, dân chủ và thành công.

Đoàn kiểm tra tập trung góp ý các nội dung như: công tác tập huấn quy trình bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức; phương án bảo đảm an ninh trật tự; rà soát cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử; ứng dụng công nghệ thông tin; lập và rà soát danh sách cử tri…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ông đề nghị thời gian tới các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định; chú trọng rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn yêu cầu các địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập trung số hóa hồ sơ bầu cử; rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử cũng như chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường, đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, do ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Cao Lãnh và phường Mỹ Trà.