Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm tra công tác bầu cử

Chúc Trí - V. Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/1, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 23 gồm các phường: Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Thới Sơn, Mỹ Phong và xã Chợ Gạo.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ theo quy định. Các nhiệm vụ trọng tâm như thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ. Các đơn vị cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

dong-thap-bau-cu.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V. Tiến

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, dân chủ và thành công.

Đoàn kiểm tra tập trung góp ý các nội dung như: công tác tập huấn quy trình bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức; phương án bảo đảm an ninh trật tự; rà soát cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử; ứng dụng công nghệ thông tin; lập và rà soát danh sách cử tri…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ông đề nghị thời gian tới các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định; chú trọng rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội.

dong-thap-chi-cuong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn yêu cầu các địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập trung số hóa hồ sơ bầu cử; rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử cũng như chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường, đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, do ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Cao Lãnh và phường Mỹ Trà.

Chúc Trí - V. Tiến
#Đồng Tháp #nhân sự #bầu cử #Quốc hội #HĐND các cấp #Cao Lãnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục