Hà Nội vận dụng kinh nghiệm dự án Đường Vành đai 1 và 4 để GPMB, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

TPO - UBND thành phố giao Sở NN&MT đánh giá, vận dụng kinh nghiệm từ GPMB đường Vành đai 1 và 4 cùng các chính sách đặc thù, nghiên cứu chính sách bồi thường thống nhất cho dự án lớn.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Được biết, kế hoạch đầu tư công năm 2026 thành phố giao là 126.001 tỷ đồng, cao hơn Thủ tướng giao 70,8 tỷ đồng và cao hơn so với năm 2025 là 22.318 tỷ đồng (khoảng 21,5%).

Theo đánh giá, các điểm nghẽn sẽ ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công là giải phóng mặt bằng (GPMB), nguồn cung, biến động giá nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị thi công…

Dự án đường Vành đai 4 đang được triển khai

Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026; trước ngày 30/9/2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Để đạt mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các phường, xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong đó quyết liệt GPMB, không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Các đơn vị rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, báo cáo thành phố nội dung vượt thẩm quyền với tinh thần “vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”; “vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm”, không đùn đẩy, né tránh, không trông chờ, ỷ lại…

UBND thành phố giao Sở NN&MT đánh giá, vận dụng kinh nghiệm từ GPMB đường Vành đai 1 và đường Vành đai 4 cùng các chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15; nghiên cứu các khung chính sách bồi thường thống nhất cho dự án lớn và tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo áp dụng đồng bộ, thống nhất các giải pháp, cơ chế GPMB.

Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND thành phố cơ chế, chính sách xử lý đối với trường hợp khó khăn về nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất; hoàn thiện quỹ nhà tái định cư đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng để bố trí tái định cư ngay khi người dân chấp thuận.

UBND thành phố giao Sở NN&MT tham mưu thực hiện chính sách đặc thù theo nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn; dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch khai thác, tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án.

UBND thành phố cũng yêu cầu ưu tiên, tập trung, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nguồn vốn ODA, các dự án lớn, quan trọng.

UBND các xã, phường được yêu cầu xây dựng tiến độ cụ thể trong đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho xã; rà soát kỹ các dự án cấp xã, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Kiên quyết thực hiện việc dừng, giãn hoãn các dự án chưa thật sự hiệu quả, chưa cấp thiết, không phù hợp với quy hoạch để tránh lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực đầu tư công.