Bát Tràng trước thềm Tết Bính Ngọ: Gốm đỏ lửa, khách tấp nập

TPO - Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, các xưởng gốm, cửa hàng kinh doanh tại làng nghề gốm Bát Tràng đang chuẩn bị nguồn hàng dồi dào để phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng như đồ thờ cúng, đồ phong thủy, tượng linh vật ngựa được ưu tiên trưng bày ở những vị trí bắt mắt nhất.

Ghi nhận tại phố Gốm và chợ gốm Bát Tràng những ngày này cho thấy, lượng khách tham quan, mua sắm tăng so với ngày thường. Từ đầu làng, xe tải ra vào tấp nập vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng vẫn mong đợi trong những ngày tới, lượng khách đổ về sắm Tết sẽ đông hơn nữa.

Để đón đầu nhu cầu tiêu dùng dịp cao điểm cuối năm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng phong phú, đa dạng mẫu mã. Các mặt hàng phục vụ Tết như lọ hoa, lộc bình, đồ thờ cúng, đồ gia dụng và đặc biệt là linh vật năm mới được tăng công suất gấp nhiều lần so với ngày thường.

Làng gốm Bát Tràng đang chờ khách sắm Tết.

Đón năm Bính Ngọ, linh vật ngựa gốm Bát Tràng trở thành sản phẩm chủ lực được nhiều khách hàng săn đón. Những chú ngựa gốm được tạo hình chắc khỏe, dáng vóc uy nghi, mang ý nghĩa may mắn, thành công và bền bỉ. Nước men trầm ấm, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên nét riêng không thể trộn lẫn của gốm Bát Tràng.

Nhiều khách đặt mua sản phẩm vừa để trưng bày trong gia đình dịp Tết, vừa làm quà biếu. Nắm bắt xu hướng này, các xưởng gốm đã chuẩn bị các dòng sản phẩm linh vật ngựa với nhiều kiểu dáng, kích thước và mức giá khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Tượng mã đáo thành công được sản xuất nhiều hơn để đón năm Bính Ngọ.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống, nhiều cửa hàng tại Bát Tràng còn mạnh dạn đổi mới mẫu mã, màu sắc. Tượng ngựa gốm với các gam màu vàng, xanh lam, đỏ được bày bán khá bắt mắt, giá dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng/tượng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người mua lẻ đến khách đặt số lượng lớn làm quà tặng.

Anh Nghĩa - chủ cửa hàng đồ gốm Nghĩa Sinh - cho biết: “Các mặt hàng bán chạy nhất dịp này vẫn là ấm trà, đồ thờ cúng, lộc bình. Gốm sứ là sản phẩm người mua thường muốn đến tận nơi xem thực tế, cảm nhận nước men, hoa văn."

Cửa hàng gốm tại Bát Tràng đầy ắp bình tài lộc, phong thủy, đồ thờ cúng dịp Tết.

Ông Phạm Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Bát Tràng cho biết dịp Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ gốm sứ truyền thống tăng mạnh. Chính quyền địa phương đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, khuyến khích các hộ gia đình và doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng phù hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm cũng như an toàn trong sản xuất.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các nghệ nhân, cơ sở sản xuất đến sự đồng hành của chính quyền địa phương, làng gốm Bát Tràng đang bước vào mùa Tết Bính Ngọ với nhiều kỳ vọng. Những sản phẩm gốm sứ vừa mang đậm hồn cốt làng nghề vừa góp phần làm đẹp không gian ngày xuân.