Vẻ đẹp rêu phong của đào cổ thụ Tây Bắc 'đốn tim' người chơi Hà Nội

Trọng Tài
TPO - Mang theo hơi thở của đại ngàn Tây Bắc, những gốc đào cổ thụ khoác lên mình lớp rêu phong xanh mướt đang tạo nên một diện mạo khác biệt cho thị trường hoa Tết năm nay. Vẻ đẹp trầm mặc, xù xì nhưng đầy sức sống của loài cây này khiến người xem như lạc vào một khu rừng nguyên sơ ngay giữa thủ đô.

Vẻ đẹp rêu phong của đào cổ thụ 'đốn tim' người chơi Hà Nội.
d13.jpg

Vượt hàng trăm cây số từ núi rừng Tây Bắc về Thủ đô, những gốc đào cổ thụ rêu phong đang biến các vườn đào Hà Nội thành một "khu rừng thu nhỏ" đầy ấn tượng.

d12.jpg

Dáng thế độc lạ cùng vẻ đẹp của đại ngàn khiến giới sành cây sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để sở hữu cây đào trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

d15.jpg

Vẻ đẹp trầm mặc, nhuốm màu thời gian của những thân cây già cỗi kết hợp với sức sống mới của rêu xanh tạo nên sức hút riêng biệt.

tp-d19.jpg
tp-d2.jpg
tp-d6.jpg

Sự cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ này chính là công đoạn quan trọng để hoàn thiện một 'tác phẩm nghệ thuật' chơi Tết.

tp-d10.jpg

Mỗi gốc đào cổ thụ là một dáng thế "độc bản", không cây nào giống cây nào.

tp-d13.jpg

Vẻ đẹp trầm mặc, nhuốm màu thời gian của đào cổ thụ phủ rêu tạo nên sức hút riêng trên thị trường hoa Tết năm nay.

tp-d18.jpg

Sắc hồng thắm phủ kín tán, nổi bật trên nền thân đào xanh mướt rêu phong. Sự tương phản thú vị giữa nét cổ kính và sắc xuân rực rỡ khiến người xem khó có thể rời mắt

tp-dao.jpg

Tùy vào độ tuổi, thế dáng và lớp rêu phủ, mỗi gốc cây có giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Dù mức giá không hề rẻ nhưng dòng đào này vẫn được người ưa chuộng trong dịp Tết.

Trọng Tài
