Hà Nội:

Nhìn gần linh vật ngựa lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng

Trọng Tài
TPO - Chưa đầy một tháng nữa là Tết Bính Ngọ 2026, thị trường quà Tết đã bắt đầu "tăng nhiệt" với hàng loạt linh vật ngựa độc đáo. Đặc biệt, phân khúc cao cấp chứng kiến sự lên ngôi của các mẫu ngựa mạ vàng 24K có giá hàng chục triệu đồng.

Cận cảnh quá trình chế tác linh vật ngựa dát vàng trị giá hàng chục triệu đồng.

tp-n15.jpg

Một xưởng chế tác tại Hà Nội tất bật chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ với loạt linh vật ngựa độc đáo. Bên cạnh chất liệu đồng hay sơn mài, những mẫu mạ vàng 24K đắt giá đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

tp-n58.jpg

Tác phẩm "Phi Mã Thánh Gióng" gây ấn tượng mạnh nhờ chế tác thủ công hoàn toàn. Đây là sự giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật sơn mài, đúc đồng và công nghệ dát vàng cao cấp.

tp-n20.jpg
tp-n22.jpg
tp-n25.jpg

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, họa sĩ gửi gắm vào tác phẩm khát vọng bứt phá mạnh mẽ. "Phi Mã Thánh Gióng" không chỉ là quà tặng, mà là biểu tượng của tốc độ và tâm thế vươn xa trong năm Bính Ngọ 2026.

tp-n40.jpg

Theo tác giả, "Phi Mã Thánh Gióng là sự hòa quyện giữa hình khối và ý nghĩa. Dáng ngựa tung vó tượng trưng cho đà vươn lên, áo choàng cuộn sóng là nội lực bền bỉ, thanh tre ngà là biểu tượng chính nghĩa. Sắc vàng kim bao phủ tất cả như lời khẳng định về vị thế vững bền và sự thịnh vượng.

tp-n55.jpg
tp-n51.jpg
tp-n6.jpg

Để có được một tác phẩm hoàn thiện, nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn thủ công kỳ công. Từ khâu tạo mẫu đất sét ban đầu, làm khuôn âm bản cho đến khi đúc chuyển sang chất liệu bền vững như đồng hay composite, tất cả đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

tp-n1.jpg
tp-n3.jpg
tp-n8.jpg

Khi tác phẩm đã định hình, sản phẩm được bàn giao cho thợ lành nghề xử lý bề mặt và thực hiện các công đoạn phủ, mạ hoặc dát vàng 24K.

tp-n10.jpg
tp-n30.jpg
tp-n12.jpg

Từ bản vẽ sơ khai đến khi khoác lên lớp vàng lộng lẫy là hành trình kéo dài nhiều tháng. Giá mỗi linh vật hiện được rao bán với mức giá từ 10-30 triệu đồng.

Trọng Tài
#linh vật ngựa #dát vàng #Tết Bính Ngọ #sưu tầm #đồ trang trí #quà biếu #vàng 24K

