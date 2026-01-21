VRG đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) khi đây là năm bản lề mở đầu cho kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026–2030, đồng thời là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2025–2030. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc, mở ra động lực tăng trưởng mới, bền vững cho toàn Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

Tập trung đổi mới và chuyển đổi số để tạo đột phá tăng trưởng

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ đầu năm, ngày 15/1/2026, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG đã ban hành Chỉ thị số 20 về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026. Chỉ thị thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Tập đoàn, kêu gọi toàn hệ thống phát huy truyền thống 97 năm hình thành và phát triển của ngành cao su, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

VRG ứng dụng công nghệ số hiện đại trong quản lý đất đai, vườn cây.

Theo định hướng chung, VRG tập trung tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026, tạo đà và tạo lực vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2026–2030. Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, từng đơn vị thành viên chủ động xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh về năng suất lao động, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng đất, tuyệt đối tránh lãng phí tài nguyên.

Song song với đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng “giảm đầu mối, giảm trung gian – tăng năng suất, tăng hiệu quả”, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ chiến lược, là động lực tăng trưởng đột phá nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và sức cạnh tranh của VRG trên thị trường trong nước và quốc tế.

VRG quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sản xuất và thu hoạch mủ cao su. VRG đặt mục tiêu nâng năng suất lao động tối thiểu 10%, phấn đấu sản lượng mủ thu hoạch vượt ít nhất 5% so với kế hoạch; đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí, giảm giá thành sản phẩm khoảng 5%. Công tác bảo vệ vườn cây, phòng trừ sâu bệnh, tái canh và chăm sóc được triển khai đồng bộ, khoa học, đảm bảo vườn cây sinh trưởng ổn định, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững lâu dài.

Phát triển nông nghiệp CNC, KCN xanh và năng lượng sạch theo hướng bền vững

Tập đoàn cũng chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn trên những diện tích đất cao su kém hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Cùng với đó, VRG tiếp tục thực hiện lộ trình quản lý rừng bền vững, tái kết nối với các chứng chỉ quốc tế như FSC, PEFC, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, trong đó có quy định EUDR của Liên minh châu Âu.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, VRG định hướng đẩy mạnh các khu công nghiệp thế hệ mới theo mô hình xanh, thông minh, tuần hoàn trên quỹ đất cao su chuyển đổi. Tập đoàn tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, tăng cường năng lực tiếp thị, thu hút đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều địa phương.

Năm 2026 VRG đẩy nhanh tiến độ các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, VRG tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, giảm giá thành, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ nguyên liệu cao su thiên nhiên, đồng thời sắp xếp lại các doanh nghiệp theo chuỗi liên kết mủ – gỗ hiệu quả.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo phù hợp Quy hoạch Điện VIII và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2026 vượt 480,5 triệu kWh, đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.

Xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động, VRG xác định phát triển bền vững và ESG là trụ cột chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, vườn cây, giám sát sản xuất theo thời gian thực; từng bước số hóa toàn bộ quy trình quản trị nội bộ, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành.