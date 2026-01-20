Xuất khẩu rau quả cận Tết tăng vọt

TPO - Ngay trong nửa đầu tháng 1, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã phát đi những tín hiệu tích cực, đặc biệt là mặt hàng rau quả, cho thấy nhịp thương mại toàn cầu đang vào guồng sớm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ do Cục Hải quan vừa công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong nửa đầu tháng 1 đạt hơn 18 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thời điểm đầu năm thường trầm lắng do kỳ nghỉ Tết cận kề.

Các nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò “đầu kéo” của xuất khẩu. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trên 4,2 tỷ USD, tăng gần 28%; điện thoại và linh kiện đạt hơn 2 tỷ USD, tăng trên 21%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 13%. Ba nhóm hàng này chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng, phản ánh sự phục hồi rõ nét của đơn hàng công nghệ từ các thị trường lớn.

Với nông sản, dù bức tranh có sự phân hóa, nhóm rau quả nổi lên như một điểm sáng rõ nét. Kim ngạch xuất khẩu rau quả trong nửa đầu tháng 1 đạt gần 299 triệu USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh ngay từ đầu năm, cho thấy sức bật của nhóm hàng này trong bối cảnh nhiều mặt hàng đã chuyển sang xuất khẩu chính ngạch, gắn với kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ hơn.

Xuất khẩu rau quả trong nửa đầu tháng 1 tăng hơn 40%.

Cùng với rau quả, cà phê tiếp tục duy trì phong độ tích cực với kim ngạch đạt 433 triệu USD, sản lượng khoảng 89 nghìn tấn, tăng cả về lượng lẫn giá trị nhờ giá xuất khẩu duy trì ở mức cao. Hạt điều đạt hơn 156 triệu USD, hạt tiêu đạt trên 58 triệu USD, đều tăng so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu ổn định tại các thị trường truyền thống. Ngược lại, xuất khẩu gạo ghi nhận mức tăng mạnh về lượng - đạt 318 nghìn tấn - nhưng kim ngạch chỉ đạt gần 150 triệu USD, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu giảm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, xuất khẩu rau quả thường tăng mạnh trong giai đoạn cận Tết do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Đặc biệt, thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc bước vào thời điểm tiêu thụ lớn do phục vụ dịp lễ, Tết.

Theo ông Nguyên, tăng trưởng xuất khẩu rau quả trong những năm gần đây không còn mang tính thời điểm mà đã hình thành xu hướng khá rõ ràng. Việc doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ tiêu chuẩn thị trường đang giúp rau quả Việt Nam đứng vững hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 8,5 tỷ USD, năm nay ngành rau quả hướng tới xuất khẩu đạt 10 tỷ USD. Ông Nguyên cho rằng, đây là mục tiêu rất lớn, song ngành rau quả Việt Nam có thể đạt được, tuy vậy toàn ngành cần một hệ thống giải pháp đồng bộ và mang tính dài hạn.

"Trọng tâm là tái tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói gắn chặt với nhu cầu thị trường. Song song đó, việc giảm dần sự phụ thuộc vào một vài thị trường lớn, đặc biệt là Trung Quốc, thông qua đa dạng hóa thị trường và nâng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu được xem là hướng đi bắt buộc", ông Nguyên nói.