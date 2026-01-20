Hình ảnh cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau hơn 3 tháng thi công mở rộng

TPO - Kể từ khi chính thức khởi công vào ngày 1/10/2025 đến giữa tháng 1/2026, diện mạo của dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bắt đầu lộ diện. Tiến độ và giải ngân dự án đều vượt kế hoạch dù dự án đang đối diện với nhiều khó khăn.

Sau hơn 3 tháng triển khai, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án đã đạt khoảng 273,56 tỷ đồng, tương đương 5,19% giá trị hợp đồng, vượt nhẹ so với kế hoạch đề ra (5,13%) . Trong đó, gói thầu XL1-NBLC đang ghi nhận sự bứt phá với sản lượng thực hiện đạt 163,69 tỷ đồng (5,08%), nhanh hơn 1,14% so với kế hoạch . Gói thầu XL2-NBLC dù gặp một số thách thức nhưng cũng đã đạt 109,87 tỷ đồng (5,36%) sản lượng. Về mặt tài chính, dự án đã thực hiện giải ngân được hơn 1.581 tỷ đồng, đạt tỉ lệ khoảng 30% tổng giá trị hợp đồng đã ký kết .

Trên toàn tuyến, chủ đầu tư, các nhà thầu và tư vấn giám sát đã huy động một lượng lớn nhân lực và thiết bị để đảm bảo tiến độ.

Dự án mở đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hầu hết đã có nền đường (được đầu tư ở giai đoạn trước) nên việc thi công thuận lợi, nhanh chóng.

Trong ảnh là đoạn tuyến thuộc gói thầu XL2-NBLC đang hoàn thiện nền đường.

Hiện công tác rào chắn để thi công đã cơ bản được hoàn thiện trên toàn tuyến.

Tuyến đường vừa vận hành, vừa thi công nên việc đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là các điểm ra vào công trường được đặc biệt chú trọng. Trong ảnh, nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VEC S) đang điều tiết giao thông tại một điểm ra vào công trường.

Đây là dự án quan trọng, cần đẩy nhanh tiến độ nên lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo. Trong ảnh, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu tiên) và ông Phạm Hồng Quang - Tổng Giám đốc VEC (thứ 2 từ trái sang, hàng đầu tiên) vừa kiểm tra dự án vào ngày 13/1/2026.

Nhìn từ trên cao, phần dự án mở rộng đã hình thành rõ nét. Theo tiến độ đặt ra, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào 31/12/2026.

Tổng Giám đốc VEC Phạm Hồng Quang nói về tiến độ và giải pháp tháo gỡ những khó khăn của dự án.