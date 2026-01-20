Hình ảnh cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau hơn 3 tháng thi công mở rộng

TPO - Kể từ khi chính thức khởi công vào ngày 1/10/2025 đến giữa tháng 1/2026, diện mạo của dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bắt đầu lộ diện. Tiến độ và giải ngân dự án đều vượt kế hoạch dù dự án đang đối diện với nhiều khó khăn.
Sau hơn 3 tháng triển khai, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án đã đạt khoảng 273,56 tỷ đồng, tương đương 5,19% giá trị hợp đồng, vượt nhẹ so với kế hoạch đề ra (5,13%). Trong đó, gói thầu XL1-NBLC đang ghi nhận sự bứt phá với sản lượng thực hiện đạt 163,69 tỷ đồng (5,08%), nhanh hơn 1,14% so với kế hoạch.Gói thầu XL2-NBLC dù gặp một số thách thức nhưng cũng đã đạt 109,87 tỷ đồng (5,36%) sản lượng. Về mặt tài chính, dự án đã thực hiện giải ngân được hơn 1.581 tỷ đồng, đạt tỉ lệ khoảng 30% tổng giá trị hợp đồng đã ký kết.
Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai gồm việc mở rộng đoạn tuyến từ Km123+080 đến Km244+155 với tổng chiều dài 121,33 km; riêng hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS) sẽ triển khai trên toàn tuyến. Dự án sẽ mở rộng phần đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng mặt đường 24 m; bổ sung dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã mở rộng trong giai đoạn 1; kéo dài cống chui dân sinh để phù hợp quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Phần cầu thuộc đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới bên trái tuyến, đồng bộ với cầu hiện hữu. Đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm 1 hầm mới dài khoảng 530m, quy mô 3 làn xe, nhằm đáp ứng điều chỉnh quy hoạch lên 6 làn xe trên toàn tuyến. Tổng mức đầu tư dự án là gần 7.700 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước; gần 940 tỷ đồng vốn tự có của VEC (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng); còn lại là vốn VEC huy động thêm.