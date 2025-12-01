Cháy xe chở phế liệu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Một xe sơ mi rơ-moóc chở phế liệu bốc cháy khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Phú Thọ, giao thông qua khu vực chậm nhưng không bị chia cắt kéo dài.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay 1/12, một xe sơ mi rơ-moóc chở phế liệu di chuyển theo hướng Hà Nội - Lào Cai bất ngờ bốc cháy tại vị trí Km42+300 thuộc địa bàn xã Tiên Lữ (Phú Thọ).

Theo lực lượng chức năng, ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Hiện tại, đám cháy cơ bản được khống chế. Đồng thời, lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế được đám cháy. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường thời điểm 7h, giao thông qua khu vực chậm nhưng không bị chia cắt kéo dài. Phần đầu xe được tách chốt nối và tháo rời khỏi rơ-moóc để ngăn cháy lan. Đầu kéo sau đó được đưa ra khu vực an toàn cách hiện trường vài chục mét, tạo khoảng trống cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận và xử lý đám cháy.

Các phương tiện đi chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Đức Hoàng

Vụ cháy không gây thương vong. Tuy nhiên, phần thùng xe, lốp và số phế liệu phía sau đã bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ.