Để xe lấn chiếm vỉa hè tại TPHCM có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe

TPHCM yêu cầu siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

UBND TPHCM vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã siết chặt quản lý, chấm dứt tình trạng sử dụng sai quy định đối với lòng đường, vỉa hè sau khi nhận được đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

UBND TPHCM sẽ siết chặt quản lý vỉa hè
UBND TPHCM sẽ siết chặt quản lý vỉa hè

Theo yêu cầu của UBND TPHCM, UBND và công an cấp xã phải rà soát toàn bộ trường hợp đang được phép sử dụng tạm thời vỉa hè theo các quy định cũ, ban hành trước khi Nghị định 165/2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực. Trường hợp không còn phù hợp phải chấm dứt khi hết hạn giấy phép và hoàn trả nguyên trạng lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng chức năng địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật và việc xử phạt qua hình ảnh theo Nghị định 168/2024, bao gồm trừ điểm giấy phép lái xe nếu để xe vi phạm việc lấn chiếm vỉa hè, nhằm nâng cao ý thức người dân.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chỉ được hoạt động trong phạm vi cho phép theo Điều 21 Nghị định 165/2024; trường hợp phải xin phép phải liên hệ cơ quan quản lý hạ tầng đường bộ để được hướng dẫn thủ tục.

Công an TPHCM được giao chỉ đạo lực lượng trực thuộc tăng cường xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép, đặc biệt là thông qua hệ thống giám sát hình ảnh.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè, lòng đường trong phạm vi được giao quản lý.

Người Lao động
