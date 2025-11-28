Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Càng về đêm, tín đồ săn sale Black Friday càng đông

Uyên Phương - An Thảo

TPO - Tận dụng cơ hội giảm giá cực sâu mỗi năm một lần dịp Black Friday, người dân TPHCM tranh thủ "thay tủ đồ mới" từ quần áo, giày dép, túi xách... đến các loại mỹ phẩm hàng hiệu. Càng về đêm, người dân săn sale càng nhộn nhịp.

tp-black-friday-uyen-phuong-6.jpg
Tối muộn ngày 28/11, nhiều trung tâm thương mại ở TPHCM như Vincom, Takashimaya, Aeon mall... tấp nập người dân đến mua sắm thời trang giảm giá đúng ngày Black Friday
tp-black-friday-uyen-phuong-8.jpg
Những món hàng hiệu khuyến mãi lên tới 50 - 70%, giá chỉ còn vài trăm nghìn đồng/sản phẩm
tp-black-friday-uyen-phuong-5.jpg
Dòng người len lỏi chật kín lối đi
tp-black-friday-uyen-phuong-20.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-18.jpg
Black Friday (ngày thứ Sáu đen tối) là ngày mua sắm lớn xuất phát từ Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn, thường rơi vào cuối tháng 11. Đây được xem là thời điểm mở màn cho mùa mua sắm cuối năm ở nhiều quốc gia. Từ khoảng một thập kỷ trở lại đây, Black Friday lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây được xem là sự kiện kích cầu quan trọng cho cả mua sắm tại cửa hàng và thương mại điện tử.
tp-black-friday-uyen-phuong-21.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-22.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-17.jpg
Những mặt hàng thời trang đều giảm giá hấp dẫn, các tín đồ săn sale tha hồ mua sắm trĩu tay
tp-black-friday-uyen-phuong-16.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-23.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-1.jpg
Các quầy hàng treo băng rôn giảm giá đỏ rực, tấp nập khách hàng đến mua sắm. "Black Friday rơi đúng ngày thứ Sáu, tôi vẫn còn đi làm nên buổi tối tranh thủ đi mua sắm dịp giảm giá hấp dẫn này" - chị Hương Trà (ngụ phường Thủ Đức) cho biết.
tp-black-friday-uyen-phuong-12.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-9.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-14.jpg
Chọn đồ, thử ngay tại chỗ và xếp hàng chờ thanh toán
tp-black-friday-uyen-phuong-4.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-2.jpg
tp-black-friday-uyen-phuong-3.jpg
Lượng khách quá đông, bảo vệ phải tạm ngưng nhận thêm. Nhiều người vật vã tìm chỗ gửi xe để vào được săn hàng giảm giá. Theo các chủ shop, Black Friday sẽ kéo dài đến hết tháng 11, do đó họ kỳ vọng trong hai ngày cuối tuần lượng khách sẽ đến đông hơn
Uyên Phương - An Thảo
