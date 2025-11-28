Càng về đêm, tín đồ săn sale Black Friday càng đông

TPO - Tận dụng cơ hội giảm giá cực sâu mỗi năm một lần dịp Black Friday, người dân TPHCM tranh thủ "thay tủ đồ mới" từ quần áo, giày dép, túi xách... đến các loại mỹ phẩm hàng hiệu. Càng về đêm, người dân săn sale càng nhộn nhịp.