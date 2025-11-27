Black Friday giảm giá 'sốc' 90% vẫn ế chỏng ế chơ

TPO - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Black Friday, nhưng các trung tâm thương mại và phố thời trang tại Hà Nội chìm trong không khí ảm đạm, đìu hiu. Dù đã đồng loạt treo biển giảm giá "sốc" lên tới 70-90%, nhiều gian hàng vẫn vắng bóng khách.
Để kích cầu, các cửa hàng đang đa dạng hóa chương trình ưu đãi, không chỉ giảm giá trực tiếp mà còn tặng thêm lợi ích cho khách mua hàng theo combo hoặc số lượng lớn.
Dù là thương hiệu lớn, cửa hàng quần áo này vẫn chỉ có lác đác khách ghé thăm. Chủ cửa hàng thừa nhận lượng khách "không đông" và đang đặt hết hy vọng vào hai ngày cuối tuần, thời điểm diễn ra Black Friday.
Ngay cả vào khung giờ được xem là cao điểm nhất trong ngày (buổi chiều và tối), nhiều cửa hàng tại trung tâm thương mại vẫn rơi vào cảnh vắng bóng khách hàng.
Tại các con phố thời trang như Đặng Văn Ngữ, Chùa Bộc, Cầu Giấy… lượng khách thưa thớt từ sáng đến tối.
Bên cạnh thời trang, chiến lược giảm giá sâu cũng được áp dụng triệt để cho cả sản phẩm gia dụng và công nghệ. Chủ các cửa hàng cho biết, đây là cơ hội mua sắm với mức ưu đãi tốt nhất và duy nhất trong năm.