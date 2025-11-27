Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hà Nội:

Black Friday giảm giá 'sốc' 90% vẫn ế chỏng ế chơ

Đức Nguyễn

TPO - Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Black Friday, nhưng các trung tâm thương mại và phố thời trang tại Hà Nội chìm trong không khí ảm đạm, đìu hiu. Dù đã đồng loạt treo biển giảm giá "sốc" lên tới 70-90%, nhiều gian hàng vẫn vắng bóng khách.

VIDEO: Khách hàng thờ ơ 'lướt' qua các cửa hàng dịp Black Friday.
tp-duongnoi-169.jpg
Trong đợt cao điểm Black Friday, các gian hàng tại trung tâm thương mại đồng loạt tung mức giảm giá "khủng". Nhiều nơi áp dụng chiết khấu sâu, lên tới 70% thậm chí là 90%.
tp-duongnoi-156.jpg
Trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng về một mùa mua sắm sôi động, thị trường cuối năm đang ghi nhận thực tế "ảm đạm, đìu hiu". Nhiều gian hàng gần như vắng bóng khách, dù các chương trình giảm giá được treo dày đặc. Hình ảnh ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn ở Hà Đông.
tp-duongnoi-168.jpg
Để kích cầu, các cửa hàng đang đa dạng hóa chương trình ưu đãi, không chỉ giảm giá trực tiếp mà còn tặng thêm lợi ích cho khách mua hàng theo combo hoặc số lượng lớn.
tp-duongnoi-151.jpg
Dù nằm ngay tại khu sảnh lớn, vị trí đắc địa nhất trung tâm thương mại, cửa hàng này vẫn vắng bóng khách ghé thăm.
tp-duongnoi-157.jpg
tp-duongnoi-158.jpg
Dù là thương hiệu lớn, cửa hàng quần áo này vẫn chỉ có lác đác khách ghé thăm. Chủ cửa hàng thừa nhận lượng khách "không đông" và đang đặt hết hy vọng vào hai ngày cuối tuần, thời điểm diễn ra Black Friday.
tp-duongnoi-170.jpg
Tình trạng ảm đạm tương tự cũng được ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn khác ở phường Cầu Giấy.
tp-duongnoi-173.jpg
Ngay cả vào khung giờ được xem là cao điểm nhất trong ngày (buổi chiều và tối), nhiều cửa hàng tại trung tâm thương mại vẫn rơi vào cảnh vắng bóng khách hàng.
tp-d.jpg
Tại các con phố thời trang như Đặng Văn Ngữ, Chùa Bộc, Cầu Giấy… lượng khách thưa thớt từ sáng đến tối.
tp-duongnoi-178.jpg
tp-duongnoi-181.jpg
Bên cạnh thời trang, chiến lược giảm giá sâu cũng được áp dụng triệt để cho cả sản phẩm gia dụng và công nghệ. Chủ các cửa hàng cho biết, đây là cơ hội mua sắm với mức ưu đãi tốt nhất và duy nhất trong năm.
tp-duongnoi-152.jpg
Nhiều chủ cửa hàng cho rằng, Black Friday đã giảm sức hút do cạnh tranh trực tiếp với các sàn thương mại điện tử. Mua sắm online tiện lợi và được giảm giá liên tục đã thay thế việc chờ đợi các ưu đãi tại cửa hàng truyền thống.
Đức Nguyễn
