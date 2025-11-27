Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự thật Black Friday: Toàn giảm giá kiểu 'trời ơi'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại tại Hà Nội, biển “sale 50-70%” xuất hiện dày đặc trước thềm Black Friday. Tuy nhiên, nhiều khách hàng trải nghiệm săn sale cho biết phải “đỏ mắt” mới tìm được món đồ giảm giá đúng nghĩa.

Sau nhiều năm du nhập vào Việt Nam, Black Friday (thứ 6 đen tối) đã trở thành dịp khuyến mãi quen thuộc với người tiêu dùng. Không đợi đến ngày mai (28/11), chương trình giảm giá đã xuất hiện sớm ở nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại từ khoảng 1 tuần trở lại đây. Bảng giảm giá “50-70%” xuất hiện dày đặc, tuy nhiên, lượng khách thưa vắng hơn nhiều so với kỳ vọng, bất kể khung giờ thường được xem là cao điểm như trưa, tối.

z7267405885780-6107af89e5ca6626c68264bf047cb8f3.jpg
Chương trình giảm giá Black Friday đã xuất hiện sớm ở nhiều cửa hàng.

Trải nghiệm săn sale cũng “nhạt” dần với nhiều khách hàng trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ. Các phiên livestream siêu sale diễn ra dày đặc trên sàn và mạng xã hội khiến người mua có nhiều lựa chọn hơn, không còn phụ thuộc vào việc đến trực tiếp cửa hàng. Nhiều người thừa nhận phải “đỏ mắt” mới tìm được món đồ giảm giá đúng nghĩa, khiến họ trở nên cảnh giác và bớt mặn mà.

Dành thời gian nghỉ trưa cùng các đồng nghiệp để tranh thủ săn sale dịp Black Friday, chị Nguyễn Minh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) bước vào một cửa hàng thời trang đang treo biển “sale 50% toàn bộ”. Tuy nhiên, sau khi dò từng kệ, chị cho biết chỉ một số mẫu cũ, size lẻ, hàng trưng bày… mới được giảm giá mạnh. Nhân viên giải thích, biển giảm giá có chữ up to (lên tới) rất nhỏ, khách thường không để ý nên nhầm tưởng sale 70% cả cửa hàng.

z7267405921650-79198ea89f709d4fdea81d07e37e9f98.jpg
Những sản phẩm giảm giá nằm ở vị trí khuất, lẻ size, ít mẫu, một số dính bẩn vì là hàng trưng bày.

“Chiếc áo tôi nhắm từ trước thậm chí không giảm giá. Treo biển rầm rộ vậy nhưng vào bên trong thì chẳng khác mấy ngày thường. Hàng mới chỉ được giảm 100.000 đồng với hoá đơn từ 1 triệu đồng, như vậy phải mua từ 2 sản phẩm. Khuyến mãi chưa hấp dẫn”, chị Hà chia sẻ.

Một số cửa hàng còn giới hạn các sản phẩm sale mạnh trong khung giờ nhất định, hoặc yêu cầu tải app, đăng ký thành viên, tích điểm mới được áp dụng. Chương trình giảm giá chủ yếu áp dụng cũ, trái mùa.

Chị Phạm Thu Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ tình huống săn sale “hụt” khi đi mua một chiếc váy trong cửa hàng giảm giá Black Friday. Biển sale gắn trên hầu hết kệ hàng, tuy nhiên, sau khi thử hai mẫu và khá ưng, chị Hương hỏi thanh toán mới được thông báo, giảm giá chỉ với sản phẩm đánh dấu bằng nhãn sale dán trên mác.

“Mẫu tôi chọn thì không giảm đồng nào, nhưng đã thử khá lâu, làm phiền nhân viên, tôi thấy ngại bỏ đi tay không”, chị Hương kể.

z7267405950801-b7e354bf0a8ec4f0c81061d46431fa5f.jpg
Dù có chương trình giảm giá, nhưng cửa hàng chỉ lác đác khách xem hàng.
Cuối cùng, chị Hương quyết định mua theo giá niêm yết, dù trong lòng không thoải mái. “Đi săn sale mà lại trả đúng giá gốc thì hơi chán. Nhưng lúc đó đứng ở quầy rồi, có người xếp hàng đợi phía sau, tôi hơi ngại nên đã thanh toán”, chị nói.

Cùng với trải nghiệm mua trực tiếp, người tiêu dùng ngày càng dành sự quan tâm cho mua sắm online trong mùa Black Friday. Trên các sàn thương mại điện tử, những phiên siêu sale diễn ra liên tục từ sáng tới đêm, thu hút hàng nghìn người cùng canh mã giảm, voucher hoàn tiền và flash sale theo phút.

Chính các nhãn hàng cũng triển khai đồng thời giảm giá cả ở cửa hàng và kênh trực tuyến. Nhân viên bán hàng thời trang của một cửa hàng trên phố Bà Triệu cho biết, có không ít khách hàng tới xem, thử đồ, sau đó rời đi với lý do sẽ chờ mua giá tốt hơn qua phiên livestream của nhãn hàng dịp Black Friday.

Nhiều người cho biết không còn vội mua sắm, mà chủ động “nằm vùng” chờ các nhóm chuyên săn sale và KOL được cộng đồng gọi vui là “chiến thần”. Các tài khoản này thường livestream cho những nhãn hàng, với nhiều mã giảm giá.

Tôi theo một nhóm chuyên săn deal, cứ đến 0h hay 12h là họ nhắn mã vào nhóm. Nhiều mã giảm 20-22%, nhưng chỉ vài phút là hết, tôi thường thêm sẵn đồ muốn mua vào giỏ hàng, đến giờ có mã sẽ vào thanh toán ngay”, chị Minh Anh - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - cho hay.

Việt Linh
#Black Friday #giảm giá #mua sắm online #khuyến mãi #săn sale #thương mại điện tử #khách hàng

