Panasonic lan tỏa giá trị bền vững qua chương trình 'Tìm đối tác vàng - Tặng quạt trần sang'

Trước nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tiết kiệm điện năng của các hộ kinh doanh, Panasonic Electronic Works Vietnam đã triển khai chương trình “Tìm đối tác vàng - Tặng quạt trần sang”, đưa sản phẩm quạt trần động cơ DC tiết kiệm năng lượng vào thực tế sử dụng, góp phần giúp các cửa hàng cải thiện hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Từ bài toán chi phí vận hành đến giải pháp quạt trần Panasonic cho hộ kinh doanh

Với các cửa hàng mặt phố như quán ăn, quán cà phê, tiệm tạp hóa hay salon,.. quạt thường phải vận hành liên tục trong ngày, đặc biệt vào mùa nắng nóng, khiến hóa đơn tiền điện ảnh hưởng trực tiếp đến bài toán chi phí kinh doanh. Từ thực tế này, nhiều chủ cửa hàng tìm đến các giải pháp làm mát vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, vừa giúp tối ưu mức tiêu thụ điện.

Với khả năng làm mát diện rộng và vận hành ổn định, quạt trần được xem là lựa chọn phù hợp, trong đó các dòng quạt trần Panasonic được thiết kế đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tại các không gian kinh doanh.

Điểm khác biệt nổi bật của quạt trần Panasonic nằm ở động cơ DC thế hệ mới (động cơ điện một chiều), giúp quạt vận hành êm ái, bền bỉ và khả năng tiết kiệm tới 50% điện năng so với động cơ AC. Với các cửa hàng cần bật quạt liên tục trong thời gian dài, động cơ DC được xem là lựa chọn tối ưu hơn về hiệu quả làm mát và chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, với lưu lượng gió lớn lên tới 285 m³/phút, kết hợp thiết kế cánh quạt 3D, quạt trần Panasonic giúp phân bổ luồng gió đồng đều khắp không gian nhưng lại giảm thiểu tiếng ồn, mang lại cảm giác thoáng mát, thoải mái cho khách hàng ghé thăm.

Quạt trần Panasonic còn tạo nên sự khác biệt nhờ vào công nghệ độc quyền 1/f yuragi, tạo nhịp gió tự nhiên êm ái tựa gió trời, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái khi sử dụng lâu dài.

Quạt trần Panasonic được trang bị động cơ DC giúp tiết kiệm đến 50% điện năng, khả năng làm mát với nhịp tự nhiên và lưu lượng gió lớn, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với màu sắc trang nhã cùng kiểu dáng thanh lịch, sản phẩm không chỉ dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách nội thất mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ cho mọi không gian kinh doanh, góp phần tạo nên diện mạo chuyên nghiệp cho các cửa hàng. Tìm hiểu thêm về sản phẩm quạt trần Panasonic tại đây.

Nỗ lực đưa giải pháp làm mát hiệu quả, bền vững đến chủ hộ kinh doanh

Xuất phát từ mong muốn giúp các cửa hàng kinh doanh trực tiếp trải nghiệm lợi ích của quạt trần sử dụng động cơ DC, Panasonic đã triển khai chương trình “Tìm đối tác vàng - Tặng quạt trần sang” trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2025.

Chương trình thu hút sự quan tâm lớn với gần 3.000 lượt đăng ký chỉ trong vòng hai tháng. Sau quá trình lựa chọn, 124 cửa hàng trên toàn quốc đã được lắp đặt bộ quạt trần Panasonic hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, Panasonic còn hướng dẫn vận hành nhằm đảm bảo quạt hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh doanh của từng cửa hàng.

Quạt trần Panasonic hợp mọi không gian kinh doanh, mang đến hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện rõ rệt trong trải nghiệm thực tế

Thông qua trải nghiệm thực tế, nhiều chủ cửa hàng cho biết họ nhận thấy rõ sự khác biệt khi chuyển từ quạt động cơ AC sang quạt động cơ DC: Không gian được làm mát đều hơn, luồng gió dễ chịu hơn và mức tiêu thụ điện năng được tối ưu. Những giá trị thiết thực này đã thúc đẩy xu hướng ưu tiên lựa chọn động cơ DC thay vì động cơ AC của nhiều người dùng.

Song song với đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ thị trường, Panasonic tiếp tục giới thiệu mẫu quạt trần F-60HAN với thiết kế tinh giản nhưng sang trọng, góp phần nâng tầm không gian theo hướng hiện đại. Sản phẩm được tích hợp công nghệ ECONAVI có khả năng tự nhận biết nhiệt độ phòng để điều chỉnh luồng gió phù hợp theo từng thời điểm, vừa tối ưu cảm giác dễ chịu, vừa tiết kiệm điện năng.

Mẫu quạt trần Panasonic F-60HAN sang trọng giúp nâng tầm không gian kinh doanh

Hành trình của “Tìm đối tác vàng - Tặng quạt trần sang” là minh chứng cho cam kết dài hạn của Panasonic trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong việc cải thiện không gian trải nghiệm khách hàng và tiết kiệm năng lượng. Với sự hiện diện của những dòng sản phẩm mới sử dụng động cơ DC như quạt trần F-60HAN, Panasonic sẽ tiếp tục sứ mệnh nâng tầm chuẩn sống, hướng tới mục tiêu chung về một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn cho người tiêu dùng Việt.