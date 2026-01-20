THB Việt Nam phân phối máy uốn thủy lực uy tín cho doanh nghiệp và thợ cơ khí

Nhu cầu gia công kim loại nhanh, chính xác và an toàn đang thúc đẩy các xưởng cơ khí và đội thi công tìm kiếm những thiết bị hỗ trợ hiệu quả hơn, trong đó máy uốn thủy lực là lựa chọn không thể thiếu. Đồng hành cùng các doanh nghiệp và thợ cơ khí trên toàn quốc, THB Việt Nam trở thành đơn vị phân phối uy tín, cung cấp giải pháp máy uốn thủy lực chất lượng.

THB Việt Nam - Nhà phân phối máy uốn thủy lực uy tín

Được thành lập vào năm 2012, công ty THB Việt Nam đã có hơn 13 năm phân phối thiết bị đo lường, dụng cụ cầm tay và đặc biệt là dụng cụ thủy lực. Doanh nghiệp hiện là một trong những địa chỉ uy tín cung cấp thiết bị thủy lực cho xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất cơ khí - xây dựng và các thợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

Công ty THB Việt Nam phân phối máy uốn thủy lực chính hãng

Với vai trò là đơn vị phân phối chính hãng, THB Việt Nam cung cấp các dòng máy uốn thủy lực chính hãng, có độ bền, áp lực uốn mạnh và thiết kế tối ưu cho sử dụng lâu dài. Các sản phẩm đều được nhập khẩu trực tiếp, có đầy đủ CO, CQ và kiểm định chất lượng trước khi giao tới khách hàng.

Lợi ích khi lựa chọn máy uốn thủy lực tại THB Việt Nam:

● Hàng chính hãng 100% với giấy tờ đầy đủ, đảm bảo xuất xứ và chất lượng.

● Giá bán cạnh tranh, đi kèm chương trình ưu đãi theo từng thời điểm.

● Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, hiểu rõ về từng dòng máy.

● Showroom trưng bày thực tế, giúp khách hàng xem trực tiếp máy và thử nghiệm ngay tại chỗ.

● Chính sách bảo hành – bảo trì rõ ràng, hỗ trợ sửa chữa và thay thế linh kiện nhanh chóng.

● Giao hàng toàn quốc, đa dạng phương thức thanh toán.

Những lợi thế này giúp THB duy trì vị thế là một trong những đơn vị phân phối thiết bị thủy lực uy tín trên thị trường. Các sản phẩm được tin dùng bởi xưởng cơ khí, công ty xây dựng và nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Các dòng máy uốn thủy lực đang được phân phối tại THB Việt Nam

THB Việt Nam cung cấp đa dạng các loại máy uốn thủy lực, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của thợ cơ khí và doanh nghiệp sản xuất.

Máy uốn sắt thủy lực

Máy uốn sắt thủy lực được thiết kế để uốn thanh sắt, thép đặc hoặc thép tròn có đường kính lớn, đáp ứng yêu cầu uốn từ 0–180 độ. Máy được dùng nhiều tại các xưởng gia công sắt thép, xưởng cơ khí hoặc công trình dân dụng, công nghiệp.

Máy uốn sắt thủy lực cầm tay

Máy uốn sắt thủy lực có 2 loại chính là cầm tay và bàn.

● Máy uốn sắt cầm tay: Ưu điểm nhỏ gọn, linh hoạt với lực ép mạnh và dễ thao tác, phù hợp thi công lưu động hoặc sửa chữa nhanh.

● Dạng bàn đứng (hộp chữ nhật): Máy cho lực uốn lớn được lắp cố định phù hợp làm việc liên tục, chuyên dùng trong xưởng sản xuất quy mô lớn.

Nhờ sử dụng hệ thống thủy lực áp suất cao, máy uốn sắt mang lại đường cong đẹp, không nứt gãy. Do vậy, dòng máy đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành cơ khí kết cấu.

Máy uốn ống thủy lực

Máy uốn ống thủy lực được sử dụng phổ biến trong công trình thi công lắp đặt cấp thoát nước, hệ thống HVAC, xưởng chế tạo đường ống hoặc lắp đặt công nghiệp. Máy sử dụng lực ép cao để dễ dàng uốn cong ống thép, ống inox hoặc ống gang có độ dày lớn.

Máy uốn ống thủy lực dùng trong nhiều lĩnh vực

Thiết bị có những ưu điểm nổi bật:

● Cấu trúc xilanh – piston thủy lực bền bỉ, chịu tải cao.

● Kèm bộ khuôn uốn đa kích cỡ, phù hợp nhiều loại đường kính ống.

● Vận hành ổn định, ít rung lắc, đảm bảo đường cong đều và không làm biến dạng thành ống.

Dòng máy này được nhiều thợ cơ khí tin dùng nhờ hiệu suất cao và tuổi thọ tốt. Khi dùng máy uốn ống thủy lực sẽ giúp rút ngắn thời gian thi công so với phương pháp uốn thủ công.

Đầu uốn thủy lực

Đầu uốn là thiết bị rời sẽ cần kết hợp cùng bơm thủy lực tay hoặc bơm điện. THB Việt Nam phân phối nhiều loại đầu uốn với kích thước khuôn uốn đa dạng, lực uốn lớn. Sản phẩm phù hợp cho thợ làm việc tại công trường, môi trường hạn chế không gian hoặc xưởng gia công nhỏ.

Đặc điểm nổi bật:

● Thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp đặt và thay thế.

● Tạo lực uốn mạnh, phù hợp với sắt, thép và ống kim loại.

● Độ chính xác cao, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe trong cơ khí và xây dựng.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Công ty THB Việt Nam đã và đang phát triển hệ thống bán hàng rộng khắp cả nước để các công ty, xưởng sản xuất hay người thợ dễ dàng đặt mua. Người tiêu dùng có thể đặt hàng theo cả hai hình thức trực tuyến và mua trực tiếp tại showroom.

Đặt mua trực tuyến

● Website: Thbvietnam.com và Maydochuyendung.com

Showroom mua hàng:

● Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh / Hotline: 0916.610.499

● Hồ Chí Minh: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ / Hotline: 0918.132.242

Máy uốn thủy lực chất lượng, chính hãng sẽ mang đến hiệu suất làm việc cực cao cho các công ty, xưởng sản xuất cơ khí… để tiết kiệm nhân lực, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. THB Việt Nam cam kết cung cấp thiết bị chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng máy uốn thủy lực.