Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bạc cao nhất từ trước đến nay

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (20/1), giá vàng, bạc tăng mạnh lên mức kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 165 triệu đồng/lượng, giá bạc lên mốc 96,3 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 163 - 165 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Chỉ từ đầu năm mới 2026 đến nay, giá vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 12 triệu đồng/lượng.

v2.jpg
Giá vàng miếng SJC liên tục tăng từ đầu tháng đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng; vàng SJC 159,7 - 162,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.665 USD/ounce, giảm nhẹ 7 USD so với sáng qua. Hiện tại, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước tính đến chiều 20/1 ghi nhận mức kỷ lục mới. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 96,3 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 95,6 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.132 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.057 - 26.388 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #thị trường vàng #đầu tư #2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục