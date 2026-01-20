Giá vàng bạc cao nhất từ trước đến nay

TPO - Sáng nay (20/1), giá vàng, bạc tăng mạnh lên mức kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 165 triệu đồng/lượng, giá bạc lên mốc 96,3 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 163 - 165 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Chỉ từ đầu năm mới 2026 đến nay, giá vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng từ đầu tháng đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng; vàng SJC 159,7 - 162,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.665 USD/ounce, giảm nhẹ 7 USD so với sáng qua. Hiện tại, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước tính đến chiều 20/1 ghi nhận mức kỷ lục mới. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,5 - 3,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 96,3 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 95,6 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.132 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.057 - 26.388 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.