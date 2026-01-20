Inochi Studio tiếp tục mở rộng với cửa hàng thứ ba tại Thái Nguyên

Sau điểm khởi đầu tại Ecopark (Hưng Yên) và Hà Nội, Inochi Studio tiếp tục mở rộng với cửa hàng thứ ba tại Thái Nguyên, từng bước đưa mô hình mua sắm gia dụng theo giải pháp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Inochi Studio chính thức có mặt tại Thái Nguyên

Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp được phát triển bởi CTCP Tân Phú Việt Nam – doanh nghiệp hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng gia dụng, hai lần liên tiếp được công nhận là Thương hiệu Quốc gia. Gắn liền với các sản phẩm an toàn, thẩm mỹ và tiện ích cho gia đình Việt, Inochi không ngừng mở rộng hệ sinh thái bán lẻ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Từ nền tảng đó, Inochi Studio ra đời như một bước đi chiến lược, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình bán lẻ truyền thống sang mô hình mua sắm theo giải pháp – nơi khách hàng không chỉ mua sản phẩm, mà được tư vấn và lựa chọn các giải pháp phù hợp với từng không gian sống.

Sau hai cửa hàng đầu tiên tại Ecopark (Hưng Yên) và Trần Tử Bình (Hà Nội), Inochi chính thức khai trương cửa hàng Inochi Studio thứ ba tại 47 Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên vào ngày 17/01/2026. Sự kiện khai trương thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân địa phương, cho thấy Inochi Studio đang từng bước mở rộng mô hình mua sắm theo giải pháp ra ngoài các đô thị lớn, tiếp cận người tiêu dùng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Lễ khai trương cửa hàng Inochi Studio Bắc Sơn - Thái Nguyên

Mô hình mua sắm theo giải pháp phù hợp với nhu cầu địa phương

Tại Inochi Studio Thái Nguyên, mô hình mua sắm theo giải pháp tiếp tục được triển khai nhất quán, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhu cầu và thói quen sinh hoạt của khách hàng địa phương.

Thay vì bày bán sản phẩm rời rạc, Inochi Studio tập trung xây dựng các combo giải pháp cho từng khu vực trong ngôi nhà như Tân trang bếp đón Tết, Gọn nhà đón Tết, Khởi đầu tổ ấm, Giải pháp lưu trữ ngăn đông/ngăn mát,... Các combo này được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, giúp khách hàng dễ dàng hình dung cách ứng dụng vào chính không gian sống của gia đình mình.

Một điểm nổi bật của Inochi Studio là cách tiếp cận tư vấn cá nhân hóa. Khi đến cửa hàng, khách hàng được đội ngũ tư vấn tìm hiểu về diện tích căn nhà, số lượng thành viên trong gia đình, thói quen sinh hoạt cũng như phong cách sống mong muốn. Từ đó, các giải pháp được “may đo” phù hợp, thay vì giới thiệu dàn trải từng sản phẩm riêng lẻ.

Không khí rộn ràng tại Inochi Studio Bắc Sơn - Thái Nguyên trong những ngày đầu mở bán

Là người trực tiếp đồng hành cùng khách hàng, Chị Chu Thị Kim Ngân, chủ cửa hàng Inochi Studio Bắc Sơn - Thái Nguyên chia sẻ: "Phương châm tư vấn của Inochi Studio là chân thành, thấu hiểu và sẻ chia với mong muốn của từng khách hàng, coi không gian sống của khách như chính không gian sống của mình. Đó cũng là cách để chúng tôi đưa ra những giải pháp tối ưu và phù hợp nhất."

Không gian mua sắm tại Inochi Studio Thái Nguyên được bố trí trực quan, cho phép khách hàng xem – chạm – dùng thử sản phẩm ngay tại cửa hàng. Việc trực tiếp trải nghiệm giúp người mua hiểu rõ hơn về chất liệu, công năng và cách sử dụng, từ đó đưa ra quyết định phù hợp và tự tin hơn.

Từng bước đưa Inochi Studio đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước

Việc khai trương cửa hàng Inochi Studio tại Thái Nguyên không chỉ là cột mốc mở rộng về mặt địa lý, mà còn là bước tiến tiếp theo trong chiến lược đưa mô hình mua sắm theo giải pháp trở thành lựa chọn quen thuộc của các gia đình Việt.

Mỗi cửa hàng không chỉ là điểm bán, mà còn là nơi kết nối thương hiệu với cộng đồng địa phương. Nhà bán lẻ vừa am hiểu sản phẩm, vừa hiểu rõ nhu cầu và thói quen sinh hoạt của khách hàng tại khu vực, từ đó góp phần mang đến những giải pháp phù hợp và thiết thực hơn.

Khách hàng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm tại Inochi Studio

Sau Thái Nguyên, Inochi Studio dự kiến tiếp tục mở rộng tại TP.HCM và các đô thị lớn khác trong thời gian tới. Mỗi điểm đến mới sẽ là một bước tiến trong hành trình đưa mô hình mua sắm theo giải pháp đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Với việc liên tục mở rộng chuỗi cửa hàng, Inochi Studio từng bước khẳng định hướng đi riêng trong lĩnh vực bán lẻ gia dụng: lấy giải pháp làm trọng tâm, lấy trải nghiệm khách hàng làm nền tảng. Qua đó, thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đồng hành cùng các gia đình Việt trong hành trình xây dựng không gian sống tiện nghi, phù hợp và bền vững theo thời gian.

