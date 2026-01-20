Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

SATRA và SGU ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030

P.V

Chiều ngày 19/01/2026, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) và Trường Đại Học Sài Gòn (SGU) chính thức ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác lâu dài giữa SATRA và Trường Đại học Sài Gòn (SGU) trong các lĩnh vực hoạt động được cả hai bên quan tâm như tăng cường sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau, tạo điều kiện cho sinh viên có trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp, tuyển dụng, tạo nguồn nhân lực và giới thiệu cơ hội việc làm.. Cung cấp các tiện ích hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng văn minh và hỗ trợ phát triển bền vững giữa hai bên.

SATRA và SGU sẽ tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo của Trường, tạo môi trường học tập gắn với thực hành, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho sinh viên; tiếp nhận sinh viên đến kiến tập, thực tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm của các nhân sự có chuyên môn tại SATRA trong các lĩnh vực cho sinh viên Trường Đại học Sài Gòn; tạo điều kiện cho sinh viên có trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp, tuyển dụng, tạo nguồn nhân lực và giới thiệu cơ hội việc làm; tăng cường sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau..

Là doanh nghiệp chủ lực của TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, sở hữu hệ sinh thái đa ngành từ sản xuất, chế biến, logistics đến bán lẻ, đóng vai trò quan trọng trong bình ổn thị trường và phục vụ cộng đồng, thông qua bản ghi nhớ chiến lược hợp tác này, SATRA sẽ cung ứng sản phẩm thiết yếu, F&B, sản phẩm công nghệ phẩm với giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng cho Trường Đại học Sài Gòn; cùng với đó, hệ thống bán lẻ SATRA sẽ thực hiện các chương trình bán hàng lưu động không lợi nhuận định kỳ dành cho sinh viên, giảng viên tại cơ sở của Trường. Cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Sài Gòn còn được hưởng ưu đãi tại tất cả các điểm bán lẻ thuộc hệ thống bán lẻ SATRA (bao gồm 04 siêu thị tự chọn Satramart và khoảng 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods).

Về phía nhà trường, Trường Đại học Sài Gòn sẽ hỗ trợ SATRA xây dựng sàn thương mại điện tử nhằm tối ưu hóa hệ sinh thái tiêu dùng của SATRA và Trường Đại học Sài Gòn, đồng thời hỗ trợ SATRA thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của Quốc gia cũng như mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên SATRA..

Điểm đặc biệt trong biên bản này còn được thể hiện ở việc SATRA và SGU cùng chung tay thực hiện các dự án CSR như: trao tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt; tặng vé xe, quà cho sinh viên về quê đón Tết và sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết cổ truyền; các hoạt động trách nhiệm xã hội có liên quan như bảo vệ môi trường, hoạt động an sinh xã hội

Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi đơn vị mà còn góp phần vào mục tiêu chung của Thành phố: xây dựng nền kinh tế số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn cho người dân và cộng đồng.

