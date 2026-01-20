Zalo bắt tay Tasco đưa AI vào lĩnh vực di động thông minh và đô thị số

Sự hợp tác giữa Zalo và Tasco được kỳ vọng sẽ nâng tầm hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng trong các lĩnh vực di động thông minh (AI Mobility) và đô thị số tại Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, CTCP Tasco và Zalo vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực di động thông minh và đô thị số tại Việt Nam. Đây là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ trong nước đang tăng tốc phát triển AI để mở rộng hệ sinh thái và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đại diện Zalo và Tasco tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung hợp tác, Tasco sẽ triển khai gói giải pháp AI tổng thể do Zalo phát triển, bao gồm các công nghệ xử lý tiếng nói, tổng hợp văn bản, AI tạo sinh và trợ lý AI, vào quy trình chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả của tổng đài tự động, trợ lý chăm sóc khách hàng, đồng thời mang tới những hình thức tương tác mới như “bản tin” AI dành cho người dùng.

Bên cạnh đó, các thông tin về trạm thu phí, mức phí VETC của Tasco cũng sẽ được hiển thị trực tiếp trên Kiki Auto - trợ lý trên ô tô do Zalo phát triển, để mang lại sự tiện lợi cho người lái xe ở Việt Nam. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể dùng số dư của ví VETC để thanh toán cho gói Kiki Premium có trả phí.

Đại diện Zalo, ông Vũ Trọng Cường - Tổng Giám đốc Zalo Platforms cho biết: “Với nền tảng công nghệ tiên tiến, đã và đang góp phần vào công cuộc bình dân hóa AI tại Việt Nam, Zalo tin rằng sự hợp tác sẽ mang tới nhiều hơn những giá trị tích cực cho người dùng khi trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện đại của hai bên. Đồng thời hướng tới củng cố năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, để phục vụ cho cuộc sống của chính người Việt.”

Về dài hạn, hai bên đặt mục tiêu cùng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ mới, tăng cường tích hợp giữa các nền tảng trong hệ sinh thái để phục vụ người dùng hiệu quả hơn.

Những năm gần đây, Zalo đẩy mạnh chiến lược “AI-First”, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ cả công việc lẫn đời sống của người Việt. Nhiều tính năng AI đã được triển khai rộng rãi như Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói, Dịch thuật hay các trợ lý như Kiki Info, Trợ lý Công Dân Số. Riêng trợ lý trên ô tô Kiki Auto đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng.

Trợ lý trên ô tô Kiki Auto được phát triển bởi Zalo.

Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đang quyết tâm trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sự chủ động hợp tác của Zalo và Tasco trong ứng dụng AI hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển di động thông minh và đô thị số tại Việt Nam.