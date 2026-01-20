Giá vàng, bạc tăng cao do đâu?

TPO - Chiều nay (20/1), giá vàng, bạc trong nước cùng nhau lập đỉnh mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc trên 161 triệu đồng/lượng, bạc miếng lên 98,5 triệu đồng/kg. Chuyên gia cho rằng, giá vàng, bạc trong nước bị tác động bởi thế giới đang sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) những ngày trước Tết Nguyên đán.

Liên tục lập đỉnh

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 161,1 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC trên 161 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng; vàng SJC 161 - 163,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá thế giới lên mức kỷ lục mới 4.732 USD/ounce, tăng 67 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Giá bạc chiều nay cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,58 - 3,69 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 98,5 triệu đồng/kg, tăng 2,2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng nay. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 97,3 triệu đồng/kg…

Giá tăng vì đâu?

Tại Hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền” chiều 20/1, chuyên gia Ngô Trí Long phân tích giá vàng, bạc năm 2025 đều tăng mạnh. Trước hết, năm 2025 là một năm rủi ro địa chính trị gia tăng, bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng lớn. Trong môi trường như vậy, dòng tiền của nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, những tài sản có giá trị bền vững mà điển hình là vàng và bạc.

Theo ông Long, bên cạnh yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ cũng đóng vai trò quan trọng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, cùng xu hướng các ngân hàng trung ương trên thế giới đẩy mạnh mua vàng dự trữ, đã tạo thêm lực đỡ cho giá kim loại quý. Với nhà đầu tư, ba tiêu chí quan trọng nhất trong giai đoạn này là an toàn, thanh khoản và tăng trưởng. Khi hội tụ đủ ba yếu tố đó, vàng và bạc trở thành lựa chọn ưu tiên, khiến giá liên tục được đẩy lên cao.

PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia Kinh tế (ảnh: N.M).

“Đáng chú ý, đà tăng mạnh trong những ngày gần đây còn chịu tác động rõ rệt từ tâm lý FOMO. Khi thông tin về giá tăng lan rộng, dòng tiền đổ vào càng mạnh, tạo hiệu ứng “mua đuổi”, khiến giá vàng và bạc tăng nhanh hơn trong thời gian ngắn”, ông Long nói.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho biết, đầu năm 2026, quan sát toàn cảnh các kênh đầu tư từ chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ, tiền gửi cho tới tài sản số... có thể thấy thị trường vàng được dự báo sẽ là kênh biến động mạnh nhất.

“Đặc biệt, thị trường vàng đang trải qua những biến động chưa từng có tiền lệ. Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước có thời điểm chạm mốc 166 triệu đồng/lượng - những con số vượt xa mọi dự báo của hai năm trước. Bất chấp các biện pháp quản lý hành chính, tâm lý đám đông và FOMO vẫn chi phối mạnh mẽ hành vi nhà đầu tư, khiến vàng trở thành kênh đầu tư nhạy cảm và khó kiểm soát bậc nhất trong năm 2026”, ông Hiếu nói.