Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chốt hạn thu phí không dừng 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tháng 1 này, hệ thống thu phí không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phải hoàn tất kiểm thử và đánh giá vận hành, để chuẩn bị thu phí theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, bộ chủ trì nhiều cuộc họp, thành lập các tổ công tác và trực tiếp kiểm tra hiện trường, nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai hệ thống thu phí không dừng, tại các dự án đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu.

Tính đến ngày 13/1, mới có 3/5 dự án hoàn thành kiểm thử gồm: Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45, QL45 - Nghi Sơn và Phan Thiết - Dầu Giây; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang kiểm thử; dự án Nghi Sơn - Diễn Châu chưa kiểm thử.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, ngoài một số nguyên nhân khách quan như bị cắt trộm cáp điện, cáp quang gây gián đoạn hệ thống, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ việc các chủ đầu tư chưa chỉ đạo quyết liệt, nhà thầu và các đơn vị liên quan phối hợp chưa chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Để sớm đưa hệ thống vào vận hành, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành lắp đặt biển báo điện tử VMS, thiết bị cân xe, cài đặt phần mềm và kiểm định hệ thống tại dự án Nghi Sơn - Diễn Châu trước ngày 25/1. Đối với hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử, Ban Quản lý dự án 7 phải hoàn thành lắp đặt và cài đặt phần mềm trước ngày 15/2.

cao-toc-mai-son-ql45.png
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: Lộc Liên.

Sau khi kết thúc vận hành thử, các chủ đầu tư phải báo cáo kết quả đánh giá và đề xuất thời điểm thu phí chính thức để Cục Đường bộ tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. Đồng thời, 2 Tổ công tác của Bộ Xây dựng được giao rút kinh nghiệm từ giai đoạn 2017-2020 để tham mưu kế hoạch triển khai thu phí đối với các dự án giai đoạn 2021-2025, bảo đảm có thể thu phí từ ngày 1/3 tới.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Đề án thu phí hạ tầng đối với 5 tuyến cao tốc: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Cục Đường bộ là đơn vị tổ chức thu phí sau khi đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 130/2024.

Về mức phí, 4 tuyến cao tốc có 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp không liên tục gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ áp dụng mức 900 đồng/km. Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao tốc với làn dừng khẩn cấp liên tục, áp dụng mức phí 1.300 đồng/km.

Theo Bộ Xây dựng, 5 tuyến cao tốc này sẽ được khai thác trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu thu phí, theo phương thức cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Lộc Liên
#cao tốc Bắc Nam #thu phí #hệ thống điện tử #kiểm thử #Bộ Xây dựng #dự án giao thông #thu phí tự động

Xem thêm

Cùng chuyên mục