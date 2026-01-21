Nghề 'đánh cược' với ông trời

TPO - Cả năm gắn bó với đất, nắng mưa và từng biến động của thời tiết, anh Lê Văn Hoàn (Nghệ An) vẫn miệt mài chăm sóc từng gốc đào thế cổ thụ, tính toán thời điểm xuống lá, canh ngày hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, anh Hoàn quyết định đầu tư cải tạo khu vườn gia đình, mua thêm đất màu, đánh luống cao để trồng và chăm sóc đào thế cổ thụ. Quá trình chăm sóc được thực hiện bài bản, từ bổ sung phân hữu cơ đến kiểm soát độ ẩm, tránh ngập úng.
Gần một tháng trở lại đây, nắng xuất hiện liên tục, nhiệt độ tăng cao khiến nguy cơ đào nở sớm hiện hữu. Để hoa bung đúng dịp Tết Nguyên đán, anh Hoàn phải theo sát từng gốc đào, điều chỉnh chế độ tưới nước, che chắn nắng và áp dụng các biện pháp hãm cây. “Chỉ cần sai một khâu nhỏ, hoa có thể nở sớm hoặc muộn, ảnh hưởng cả mùa Tết. Vì vậy, người làm nghề gần như phải “đánh cược” với thời tiết”, anh Hoàn nói.
Từ giữa tháng Chạp, anh Hoàn bắt đầu chuẩn bị phương tiện, nhân lực để vận chuyển đào đến các gia đình, cơ quan, đơn vị theo nhu cầu. Sau rằm tháng Giêng, những cây đào lại được thu hồi, tiếp tục chăm sóc cho mùa Tết năm sau.