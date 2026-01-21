Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mức cao chưa từng có 169,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng; vàng SJC 164,2 - 166,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tăng mạnh bởi giá thế giới lên mốc 4.822 USD/ounce, tăng 48 USD so với đầu giờ sáng.

Giá vàng miếng SJC tăng cao chưa từng có.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 161,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng; vàng SJC 161 - 163,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.774 USD/ounce, tăng 42 USD so với chiều qua và 109 USD so với sáng qua. Như vậy, sau phiên mở cửa giao dịch vàng trong nước sáng nay, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh và ghi nhận mức kỷ lục mới. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc chiều nay cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Vào cuối giờ chiều qua, bạc Phú Quý niêm yết 3,58 - 3,69 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 98,5 triệu đồng/kg, tăng 2,2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng nay. Bạc Ancarat niêm yết ở mức 97,3 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.130 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.056 - 26.386 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.