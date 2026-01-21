Giá xăng dầu ngày mai ra sao?

TPO - Theo kế hoạch, chiều mai (22/1), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Diễn biến thế giới những ngày gần đây cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt giữa xăng và dầu, kéo theo dự báo giá trong nước cũng đi theo hai chiều trái ngược.

Dữ liệu cập nhật từ thị trường xăng dầu thành phẩm tại Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 có xu hướng hạ nhiệt so với kỳ trước, giao dịch ở mức 70,9 USD/thùng; xăng 95 ở mức 72,3 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel và dầu hỏa tăng trở lại.

Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, trước biến động của giá dầu thế giới, giá xăng trong kỳ điều hành ngày mai có thể giảm nhẹ, còn giá dầu nhiều khả năng tăng.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 được dự báo giảm khoảng 100-190 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm khoảng 100-180 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel được dự báo tăng khoảng 300-400 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 200 đồng/lít, trong khi dầu mazut biến động không đáng kể.

Hiện giá bán lẻ tối đa áp dụng là 18.376 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và 18.712 đồng/lít với xăng RON 95-III. Nếu các dự báo trở thành hiện thực, giá xăng trong nước sẽ có kỳ giảm thứ hai liên tiếp, góp phần hạ bớt áp lực chi phí nhiên liệu trong bối cảnh thị trường cận Tết Nguyên đán.

Giá xăng dầu sẽ điều chỉnh chiều 22/1.

Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới những phiên cuối kỳ, cũng như việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của cơ quan điều hành.

Theo tổng hợp của Bộ Công Thương, tính tới cuối tháng 9/2025, quỹ bình ổn giá tại các doanh nghiệp đầu mối còn kết dư hơn 5.617 tỷ đồng. Có 5 doanh nghiệp có số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội.

Petrolimex dẫn đầu với số dư cuối kỳ hơn 3.085,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp xếp thứ hai với số dư hơn 461,5 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh với số dư 328,9 tỷ đồng; Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư 391,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội có số dư 300,6 tỷ đồng.