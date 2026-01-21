Sức mạnh của sự lắng nghe: Cách Samtec Việt Nam khơi nguồn sáng tạo từ đội ngũ nhân viên

Năm 2025, Samtec Việt Nam vinh dự được tạp chí nhân sự uy tín HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận Samtec Việt Nam có một môi trường làm việc tích cực, mà còn phản ánh triết lý của công ty: coi con người là trung tâm của mọi cải tiến và phát triển.

Hơn cả một nơi làm việc, Samtec Việt Nam tự hào là "vườn ươm" cho những sáng kiến, Từ đội ngũ sản xuất trực tiếp, các kỹ sư cho đến những bộ phận hỗ trợ, tất cả đều được khuyến khích chia sẻ ý tưởng và đóng góp sáng kiến cải tiến của mình. Chúng tôi tin rằng chính những kinh nghiệm thực tiễn từ công việc hàng ngày của mỗi cá nhân chính là chìa khóa để tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Chương trình "Cải tiến liên tục" tại Samtec Việt Nam đã chứng minh rằng “Không có ý tưởng nào là nhỏ bé”. Mọi đóng góp đều được ghi nhận, đánh giá công bằng, và xem xét kỹ lưỡng để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Đây là nền tảng tạo nên một văn hóa doanh nghiệp năng động, nơi nhân viên luôn cảm thấy được tiếp thêm động lực để cống hiến và phát triển mỗi ngày.

Những con số "biết nói" trong năm 2025:

• 141 ý tưởng được thực hiện thành công.

• 107.708 USD là tổng số tiền tiết kiệm được từ các sáng kiến cải tiến.

• 15.636 USD/năm là giá trị tiết kiệm từ ý tưởng tiêu biểu CR-1257001 (Tối ưu quy trình và loại bỏ lãng phí vật tư).

• 174 ý tưởng mới đang tiếp tục được ghi nhận.

Buổi trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc qua Chương trình “cải tiến liên tục”

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, các giải thưởng cải tiến năm 2025 còn tôn vinh tinh thần chủ động và tư duy đột phá của đội ngũ nhân sự Samtec Việt Nam. Đây chính là động lực để Samtec Việt Nam tiếp tục bứt phá và xây dựng văn hóa cải tiến không ngừng trong tương lai.

Công ty TNHH Samtec Việt Nam thành lập năm 2017, chuyên về sản xuất connector và dây cáp kết nối. Công ty đã và đang phát triển thành một trong những địa điểm sản xuất connector và dây cáp kết nối lớn nhất tập đoàn với môi trường làm việc tốt nhất khu vực

Để biết thêm về chúng tôi, xin vui lòng truy cập:

https://www.facebook.com/Samtecvietnam

https://www.linkedin.com/company/samtecvietnam