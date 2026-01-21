Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch sáng 21/1 khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang và xu hướng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư. Giá bạc cũng ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử khi vượt mốc 95 USD/ounce.

Theo thị trường kim loại quý quốc tế, vàng giao ngay có thời điểm vươn lên mức kỷ lục 4.765,93 USD/ounce, trước khi chốt phiên ở quanh 4.757 USD/ounce, tăng khoảng 2% so với phiên trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 tăng mạnh 3,7%, lên 4.765,80 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu mạnh, hướng tới mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn một tháng, qua đó khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị. Tính chung cả năm 2025, giá kim loại quý này đã tăng tới 64% và tiếp tục tăng thêm khoảng 10% kể từ đầu năm 2026 đến nay. Đà tăng còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng.

rlukifyvozpsbgc6kljwr4dtae-11zon.jpg
Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch sáng 21/1 khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Thị trường hiện đang dự báo Fed có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm kể từ giữa năm 2026. Sự chú ý của giới đầu tư càng gia tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump có thể công bố Chủ tịch Fed mới sớm nhất vào tuần tới.

Ở chiều ngược lại, giá bạc giao ngay điều chỉnh nhẹ sau khi lập đỉnh, duy trì ở vùng rất cao. Kim loại này đã tăng khoảng 147% trong năm 2025 và tăng hơn 32% kể từ đầu năm 2026, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ cả từ kênh đầu tư lẫn công nghiệp.

Cùng với vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Giá bạch kim tăng hơn 2%, lên trên 2.400 USD/ounce, trong khi palladium tăng hơn 1%, cho thấy dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào nhóm kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới #giá vàng hôm nay #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục