Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới

TPO - Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch sáng 21/1 khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang và xu hướng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư. Giá bạc cũng ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử khi vượt mốc 95 USD/ounce.

Theo thị trường kim loại quý quốc tế, vàng giao ngay có thời điểm vươn lên mức kỷ lục 4.765,93 USD/ounce, trước khi chốt phiên ở quanh 4.757 USD/ounce, tăng khoảng 2% so với phiên trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 2 tăng mạnh 3,7%, lên 4.765,80 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu mạnh, hướng tới mức giảm trong ngày lớn nhất trong hơn một tháng, qua đó khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị. Tính chung cả năm 2025, giá kim loại quý này đã tăng tới 64% và tiếp tục tăng thêm khoảng 10% kể từ đầu năm 2026 đến nay. Đà tăng còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng.

Giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch sáng 21/1 khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Thị trường hiện đang dự báo Fed có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm kể từ giữa năm 2026. Sự chú ý của giới đầu tư càng gia tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump có thể công bố Chủ tịch Fed mới sớm nhất vào tuần tới.

Ở chiều ngược lại, giá bạc giao ngay điều chỉnh nhẹ sau khi lập đỉnh, duy trì ở vùng rất cao. Kim loại này đã tăng khoảng 147% trong năm 2025 và tăng hơn 32% kể từ đầu năm 2026, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ cả từ kênh đầu tư lẫn công nghiệp.

Cùng với vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng ghi nhận xu hướng tích cực. Giá bạch kim tăng hơn 2%, lên trên 2.400 USD/ounce, trong khi palladium tăng hơn 1%, cho thấy dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào nhóm kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động.