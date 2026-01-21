Cảng cá lớn nhất miền Trung nhộn nhịp chuyến biển ngày áp Tết

TPO - "Năm nay mưa gió, thiên tai quá nhiều, nhưng cuối năm trời bù đắp cho những mẻ cá, mực đầy khoang. Chuyến biển này chỉ mong thuận lợi để về sớm đón Tết cùng gia đình", ngư dân Võ Như Khanh (quê Quảng Ngãi) chia sẻ.