Kinh tế

Google News

Cảng cá lớn nhất miền Trung nhộn nhịp chuyến biển ngày áp Tết

Thanh Hiền

TPO - "Năm nay mưa gió, thiên tai quá nhiều, nhưng cuối năm trời bù đắp cho những mẻ cá, mực đầy khoang. Chuyến biển này chỉ mong thuận lợi để về sớm đón Tết cùng gia đình", ngư dân Võ Như Khanh (quê Quảng Ngãi) chia sẻ.

Còn hơn hai chục ngày nữa đến Tết, các tàu cá miền Trung rộn ràng chuẩn bị cho chuyến biển cuối năm. Cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng những ngày này nhộn nhịp, tất bật như một công trường.

tp-tau-cadn-23.jpg
Tàu cá QB 98048 liên tục chuyển ngư lưới cụ, mồi câu, lương thực thực phẩm lên thuyền để ra khơi. Ông Nguyễn Văn Thanh (chủ tàu) cho hay chuyến này tàu đi 7 người, đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, dự định đến gần rằm tháng Chạp mới về. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-tau-cadn-33.jpg
Các ngư dân cho hay phải làm nhanh để tranh thủ ra khơi khi thời tiết nắng đẹp, biển êm.
tp-tau-cadn-12.jpg
tp-tau-cadn-29.jpg
tp-tau-cadn-36.jpg
tp-tau-cadn-39.jpg
Khu neo đậu trong cảng cá rộn ràng, tấp nập từ sáng đến chiều. Ngư dân Nguyễn Văn Long (quê Quảng Bình) cho hay thời điểm này cá thu, cá ngừ rất nhiều, giá cá lại cao nên tàu nào cũng hứng khởi đi chuyến cuối năm để về bán cá Tết. Hiện cá thu tùy loại và kích thước, dao động trên dưới 200.000 đồng/kg. "Nếu trời thương cho gặp đàn cá thu đậm đậm thì ăn Tết ấm luôn", anh Long nói .
tp-tau-cadn-18.jpg
Không chỉ cá, nhiều tàu đánh gần bờ hơn cũng trúng khá nhiều mực dù không phải đang mùa. Vì "hàng hiếm" nên có bao nhiêu, các thương lái thu bấy nhiêu, giá lại tốt.
tp-tau-cadn-10.jpg
Ai cũng háo hức, phấn khởi và đầy kỳ vọng trong lần ra khơi cuối năm. Theo các ngư dân, phần lớn tàu đi đợt này đều ra đánh bắt gần vùng biển Hoàng Sa, đó là ngư trường truyền thống và có nhiều loại cá giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ, cá hố...
tp-tau-cadn-37.jpg
tp-tau-cadn-38.jpg﻿
﻿tp-tau-cadn-4.jpg
tp-tau-cadn-11.jpg
Những tàu giã cào lo tay lưới, dây câu, dây thừng... kỹ càng trước khi xuất bến. Anh Nguyễn Quốc Tưởng (quê Quảng Ngãi) cho hay tàu anh dự định đi tới 12 tháng Chạp sẽ về. "Tôi mới đi một chuyến về, nghỉ ngơi mấy hôm lại bắt xe ra Đà Nẵng để đi chuyến này. Trời cuối năm đẹp quá, hy vọng đánh bắt thuận lợi để có cái Tết ấm cúng", anh nói.
tp-tau-cadn-25.jpg
Trên bến, dưới thuyền, các ngư dân không ngơi tay.
tp-tau-cadn-2.jpg
Kiểm tra lại dây câu trước khi đưa lên thuyền. "Năm nay mưa gió, thiên tai quá nhiều, nhưng cuối năm trời bù đắp cho những mẻ cá, mực đầy khoang. Chuyến biển này chỉ mong thuận lợi để về sớm đón Tết cùng gia đình", ngư dân Võ Như Khanh quê Quảng Ngãi chia sẻ.
tp-tau-cadn-41.jpg
tp-tau-cadn-30.jpg
Lá cờ Tổ quốc tươi thắm trên tàu ngư dân. "Cờ Tổ quốc theo chúng tôi ra biển để thể hiện chủ quyền, để mỗi ngư dân hiểu rằng luôn có Tổ quốc bên cạnh. Nhìn lá cờ đỏ tươi, ai cũng phấn chấn, quyết tâm lao động hăng say hơn", ông Văn Minh - ngư dân Đà Nẵng - chia sẻ.
tp-tau-cadn-9.jpg
Nhiều tàu cá tranh thủ gia cố, sửa chữa lại trước khi xuất hành chuyến biển cuối năm.
tp-tau-cadn-28.jpg
tp-tau-cadn-31.jpg﻿
tp-tau-cadn-32.jpg
tp-tau-cadn-27.jpg
Không khí ở cảng cá lớn nhất miền Trung dịp cuối năm tất bật, rộn ràng không khác gì một công trường.
tp-tau-cadn-21.jpg
Một số tàu vừa cập bến vội vã bán hết cá cho thương lái để đi chuyến tất niên. Tàu cá ĐNa 90893 đợt này sẽ đi 11 người, dự kiến đến rằm tháng Chạp sẽ về.
tp-tau-cadn-16.jpg
﻿tp-tau-cadn-24.jpg
﻿tp-tau-cadn-7.jpg
﻿tp-tau-cadn-15.jpg
"Năm trước đi chuyến cuối năm về, tôi được chia hơn chục triệu, có thêm một khoản cho vợ con sắm Tết. Ai cũng trông mong vào chuyến biển này cả, thành thử nghe chủ tàu gọi là đi liền. Hy vọng năm nay trời thương cho gặp nhiều cá, đánh bắt thuận lợi để Tết có thêm tiền trang trải cho cả gia đình", ngư dân Văn Long (quê Quảng Ngãi) bày tỏ.
tp-tau-cadn-40.jpg
Nhiều người còn dự định đi biển về, nhận lương xong sẽ gọi vợ con ra Đà Nẵng cùng đi sắm Tết rồi cùng nhau trở về quê.
Thanh Hiền
