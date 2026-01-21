Cảng cá lớn nhất miền Trung nhộn nhịp chuyến biển ngày áp Tết

TPO - "Năm nay mưa gió, thiên tai quá nhiều, nhưng cuối năm trời bù đắp cho những mẻ cá, mực đầy khoang. Chuyến biển này chỉ mong thuận lợi để về sớm đón Tết cùng gia đình", ngư dân Võ Như Khanh (quê Quảng Ngãi) chia sẻ.
Còn hơn hai chục ngày nữa đến Tết, các tàu cá miền Trung rộn ràng chuẩn bị cho chuyến biển cuối năm. Cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng những ngày này nhộn nhịp, tất bật như một công trường.
Khu neo đậu trong cảng cá rộn ràng, tấp nập từ sáng đến chiều. Ngư dân Nguyễn Văn Long (quê Quảng Bình) cho hay thời điểm này cá thu, cá ngừ rất nhiều, giá cá lại cao nên tàu nào cũng hứng khởi đi chuyến cuối năm để về bán cá Tết. Hiện cá thu tùy loại và kích thước, dao động trên dưới 200.000 đồng/kg. "Nếu trời thương cho gặp đàn cá thu đậm đậm thì ăn Tết ấm luôn", anh Long nói .
Những tàu giã cào lo tay lưới, dây câu, dây thừng... kỹ càng trước khi xuất bến. Anh Nguyễn Quốc Tưởng (quê Quảng Ngãi) cho hay tàu anh dự định đi tới 12 tháng Chạp sẽ về. "Tôi mới đi một chuyến về, nghỉ ngơi mấy hôm lại bắt xe ra Đà Nẵng để đi chuyến này. Trời cuối năm đẹp quá, hy vọng đánh bắt thuận lợi để có cái Tết ấm cúng", anh nói.
Lá cờ Tổ quốc tươi thắm trên tàu ngư dân. "Cờ Tổ quốc theo chúng tôi ra biển để thể hiện chủ quyền, để mỗi ngư dân hiểu rằng luôn có Tổ quốc bên cạnh. Nhìn lá cờ đỏ tươi, ai cũng phấn chấn, quyết tâm lao động hăng say hơn", ông Văn Minh - ngư dân Đà Nẵng - chia sẻ.
Không khí ở cảng cá lớn nhất miền Trung dịp cuối năm tất bật, rộn ràng không khác gì một công trường.
"Năm trước đi chuyến cuối năm về, tôi được chia hơn chục triệu, có thêm một khoản cho vợ con sắm Tết. Ai cũng trông mong vào chuyến biển này cả, thành thử nghe chủ tàu gọi là đi liền. Hy vọng năm nay trời thương cho gặp nhiều cá, đánh bắt thuận lợi để Tết có thêm tiền trang trải cho cả gia đình", ngư dân Văn Long (quê Quảng Ngãi) bày tỏ.