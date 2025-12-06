VRG vững nền tảng, mở đà tăng trưởng xanh giai đoạn mới

Ngày 6/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Bản lĩnh vượt sóng, củng cố sức mạnh toàn hệ thống

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn – cho biết: “Năm 2025, kinh tế thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chính sách thương mại khó lường của Mỹ, xu hướng bảo hộ gia tăng, căng thẳng địa chính trị và biến động tỷ giá USD, gây áp lực lớn lên tăng trưởng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, toàn hệ thống từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai giải pháp linh hoạt, kịp thời, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đóng góp cho phát triển chung. Tập đoàn cũng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác 2025 của Chính phủ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8% và chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030.”

Ông Hồ Đức Phớc – UV BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2025, VRG hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; các tổ chức chính trị – xã hội duy trì nền nếp, hoạt động hiệu quả. Toàn Tập đoàn hoàn thành, thậm chí vượt hầu hết chỉ tiêu Bộ Tài chính thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Doanh thu và thu nhập khác hợp nhất ước đạt 32.007 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.929 tỷ đồng, tăng 23,6%. VRG dự kiến nộp ngân sách 4.350 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch. Đây là kết quả khẳng định khả năng thích ứng và điều hành hiệu quả của Tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh.

Bên cạnh đóng góp tích cực cho kinh tế quốc gia, VRG đảm bảo kế hoạch chi trả cổ tức 4% (tương đương 1.600 tỷ đồng), hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và cổ đông. Tập đoàn duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 80.000 lao động, bao gồm số lượng lớn lao động đồng bào dân tộc thiểu số và lao động tại Lào, Campuchia. Hệ thống chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi được đảm bảo, giúp người lao động yên tâm gắn bó.

Trong năm, VRG triển khai đầu tư theo phương châm “Thận trọng – Tiết kiệm – Hiệu quả”, tập trung nguồn lực trả nợ trước hạn, giảm áp lực tài chính và chỉ ưu tiên các dự án thật sự cần thiết. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính và tạo dư địa cho các dự án lớn trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Lê Thanh Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong lĩnh vực chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su do chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Ông đề nghị các đơn vị liên quan sớm phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong năm 2026.

Ông Cao Anh Tuấn – Thứ Trưởng Bộ Tài chính (thứ 7 từ phải sang) và ông Bùi Quang Huy – UV dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen Chính phủ cho các cá nhân

Theo lãnh đạo Tập đoàn, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2026 – 2030 và là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, VRG đề ra sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng xanh dựa trên ba trụ cột kinh tế – môi trường – xã hội; phát triển động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh chuyển đổi số; và chăm lo đời sống người lao động.

Định vị tăng trưởng xanh, bền vững cho giai đoạn 2026 – 2030

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ – đánh giá cao kết quả VRG đạt được trong năm 2025, nhấn mạnh đây là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và tính kỷ luật cao của toàn hệ thống. Phó Thủ tướng tin tưởng VRG sẽ tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa đóng góp cho an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn trọng yếu.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – UV BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (thứ 5 từ trái sang) và ông Nguyễn Đình Khang – UV BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao Động Hạng Nhất cho các tập thể và cá nhân

Phó Thủ tướng nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy VRG, đồng thời nhấn mạnh sáu nội dung trọng tâm: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng suất – chất lượng – hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp; chăm lo đời sống người lao động; đổi mới công tác xây dựng Đảng và củng cố khối đoàn kết nội bộ.

Đại diện Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ghi nhận VRG đã duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế 2025 nhiều biến động, thể hiện bản lĩnh của doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Lãnh đạo Bộ đánh giá cao việc Tập đoàn thực hiện nghiêm quản lý vốn, tài sản; duy trì an toàn tài chính; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Thứ trưởng đề nghị VRG năm 2026 tiếp tục tăng cường phối hợp trong quản trị, điều hành; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát thực tế; ưu tiên phát triển khu công nghiệp và các lĩnh vực có hiệu quả cao; đẩy mạnh tái cơ cấu; phát triển bền vững gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; chăm lo lực lượng lao động, đặc biệt là lao động vùng sâu, vùng biên, Lào – Campuchia; mở rộng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; và phát huy truyền thống gần một thế kỷ của ngành Cao su Việt Nam.