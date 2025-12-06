Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá thực phẩm 'kéo' CPI tăng

Việt Linh

TPO - Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,45% so với tháng trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Trong mức tăng 0,45% của CPI tháng 11, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Hai nhóm còn lại là thông tin và truyền thông, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá giảm.

Mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở nhóm giao thông là 1,07% (tác động làm tăng CPI chung 0,11 điểm phần trăm). Trong đó, chỉ số giá dầu diesel tăng 5,23%, chỉ số giá xăng tăng 2,41% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,95% (tác động làm CPI chung tăng 0,34 điểm phần trăm). Do chịu ảnh hưởng liên tiếp bởi các cơn bão và mưa lũ gây mưa lớn, ngập úng diện rộng ở nhiều địa phương làm thiệt hại nông sản, nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn. Giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng mạnh nhất 12,71%. Giá thủy sản chế biến, tươi sống; thịt gia cầm; trứng… tăng nhẹ.

CPI tháng 11 tăng 0,45% so với tháng trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,3%, chủ yếu ở một số mặt hàng như giá đồ trang sức tăng 3,22% theo giá vàng thế giới. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; may mặc, mũ nón và giày dép; đồ uống và thuốc lá; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục; văn hóa, giải trí và du lịch cùng tăng.

CPI tháng 11 tăng 3,28% so với tháng 12/2024; tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 3,21%.

Như vậy, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở dưới mức 4%, trong giới hạn mục tiêu Quốc hội đề ra. Việt Nam đã hơn 10 năm liên tục kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025 vừa qua, những nhận định, dự báo mới nhất về tăng trưởng GDP của Việt Nam đã được đưa ra. Ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - cho biết, trong bối cảnh xu hướng chung chậm lại, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ông Jochen Schmittmann - đại diện thường trú, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Lào và Campuchia - đánh giá Việt Nam đang giữ được sức chống chịu ấn tượng trước biến động toàn cầu: tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 7,85%; đầu tư và tiêu dùng phục hồi mạnh; xuất khẩu tăng hơn 18% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược trong bối cảnh quốc tế biến động mạnh. Từ tháng 4/2025, căng thẳng thuế quan, xung đột địa chính trị và bất ổn an ninh leo thang đã khiến môi trường toàn cầu khó dự đoán hơn, tác động trực tiếp tới kinh tế Việt Nam.

Theo ông Trung, Việt Nam cần khai thác hiệu quả không gian tăng trưởng mới từ các vùng, địa phương và các cực tăng trưởng, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực nhằm tạo sức bật lớn hơn cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Việt Linh
