Giá vàng, bất động sản neo cao, áp lực lớn về lạm phát

Luân Dũng
TPO - Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, phiên họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính tháng 11.

Cùng với đó là tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về chính sách tạm cư để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới; và một số nội dung quan trọng khác.

612ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Trong tháng 11 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cả nước đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị...

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong tháng 11, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức, nổi bật là áp lực lớn về lạm phát, tỉ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn.

612ttg2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, giá vàng, giá bất động sản neo cao; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ; bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; những kết quả nổi bật của tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm;

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các đại biểu đánh giá bối cảnh tình hình thời gian tới, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên; những điểm cần lưu ý trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp và Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.

Luân Dũng
