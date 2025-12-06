Giá vàng giảm mạnh, có nên mua vào?

TPO - Sáng nay (6/12), giá vàng trong nước lại quay đầu giảm sau 1 ngày tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng tiếp tục giảm để mua vào để đón đợt tăng mạnh trong thời gian tới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Có mức giảm tương tự, vàng miếng SJC các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết khác nhau. Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 153 - 154,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC giảm về quanh mốc 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bất ngờ quay đầu giảm. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.196 USD/ounce, giảm 36 USD so với chiều qua.

Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể giảm khi gặp áp lực chốt lời từ nhà đầu tư trong tháng cuối năm - sau một năm tỏa sáng và tăng khoảng 60%. Trước đó, nhiều dự báo, giá vàng năm nay lên 5.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước bám sát điều chỉnh giá vàng thế giới. Theo đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá tiếp tục giảm để mua vào và chờ bật tăng trở lại vào những ngày cuối cùng năm nay hoặc đầu năm 2026.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.151 đồng/USD, đứng im với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.408 đồng/USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).