Petrovietnam trong hành trình phát triển cùng đất nước

Petrovietnam là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng. Sau 50 năm, Petrovietnam khẳng định vai trò trụ cột năng lượng quốc gia, khai thác hơn 440 triệu tấn dầu, gần 200 tỷ m3 khí và đóng góp bình quân 160 nghìn tỷ đồng/năm.

Ngày 6/12, Tạp chí Năng lượng Mới (PetroTimes) tổ chức Tọa đàm “Petrovietnam trong hành trình phát triển cùng đất nước”. Phát biểu khai mạc, nhà báo Phạm Thuận Thiên – Tổng biên tập PetroTimes cho biết, toạ đàm vừa là cuộc trao đổi học thuật, điểm hẹn của chuyên gia và còn là lời tri ân gửi đến những thế hệ đã dựng xây ngành Dầu khí Việt Nam. Đồng thời, toạ đàm mở ra góc nhìn sâu rộng về tương lai năng lượng – công nghiệp của quốc gia.

Phát biểu tại toạ đàm, TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho biết, trong hành trình 50 năm, Petrovietnam vừa là trụ cột năng lượng quốc gia, vừa là lực lượng kinh tế chủ lực, vừa là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam trên biển. Về kinh tế, hơn 440 triệu tấn dầu đã khai thác và xuất bán và gần 200 tỷ mét khối khí đã được đưa vào bờ trong suốt nửa thế kỷ qua, nhiều tấn đạm được sản xuất từ nhiên liệu khí, nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau góp vào bức tranh chung.

“Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng. Là đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới hơn 80 % tổng số nộp ngân sách của 18 tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; Có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm. Là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín”, ông Thập cho biết.

Petrovietnam luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất, ổn định nhất. Petrovietnam sứ mệnh bảo đảm “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội với 5,13 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025.

Bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cho biết, Petrovietnam là một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Tập đoàn duy trì đóng góp ngân sách và GDP ở mức cao, ổn định trong nhiều năm; đồng thời tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục nghìn lao động. Chuỗi giá trị dầu khí - từ thăm dò, khai thác, chế biến đến phân phối các sản phẩm năng lượng - giúp nền kinh tế có được nguồn cung chiến lược, qua đó hỗ trợ tăng trưởng và ổn định giá cả.

“Petrovietnam đóng góp rất quan trọng trong thực hiện Chiến lược kinh tế biển bền vững và bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Petrovietnam là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Tập đoàn tích cực triển khai các chương trình chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và hướng đến yêu cầu phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Trung ương”, bà Chinh nói.

Ba yếu tố tạo nên sức mạnh Petrovietnam

Với hơn 40 năm công tác ngành thuế, từng theo dõi hoạt động tập đoàn, ông Nguyễn Văn Phụng - Chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính) nhìn nhận, Petrovietnam trở thành trụ cột tài khóa của quốc gia. Theo ông Phụng, các yếu tố tạo nên thành quả này gồm: kỷ luật tài chính và quản trị dòng tiền rất nghiêm ngặt; cấu trúc chuỗi giá trị rộng, có khả năng bù trừ rủi ro theo chu kỳ kinh tế; lĩnh vực điện - đạm, khí, lọc hóa dầu tiếp tục tạo nguồn thu ổn định, giúp cân bằng rủi ro.

Petrovietnam là doanh nghiệp hiếm hoi mà cơ quan thuế có thể hoàn toàn yên tâm về “doanh nghiệp thật - số liệu thật”. Dòng tiền, đầu tư, phân bổ ngân sách, thu - chi đều được quản trị chặt chẽ, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Điều này tạo nền tảng để Nhà nước tin tưởng vào tính chính xác, ổn định và dự báo được của nguồn thu.

Petrovietnam không chỉ khai thác dầu thô. Tập đoàn vận hành một hệ sinh thái hoàn chỉnh: thăm dò - khai thác, khí - điện - đạm, lọc hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật. Khi giá dầu giảm, năng lực dự báo, lập kế hoạch và hoạch toán kinh doanh rất cao. Petrovietnam luôn xây dựng các kịch bản giá dầu, sản lượng, chi phí và dòng tiền sát với thực tế thị trường. Năng lực này ngày càng hoàn thiện: Nhà máy Dung Quất trước đây chỉ thiết kế để lọc dầu thô Bạch Hổ nhưng nay đã có thể vận hành với dầu từ hơn 30 quốc gia khác - đó là minh chứng cho trình độ dự báo, thích ứng và tối ưu hóa sản xuất. Trong các giai đoạn khủng hoảng như 2008-2012, Petrovietnam vẫn duy trì đóng góp lớn cho ngân sách.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng – Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá, Petrovietnam đã đứng ở tuyến đầu khi Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Luật Đầu tư nước ngoài, góp phần định hình khung khổ pháp lý cho dòng vốn FDI sau này. Đây là một dấu ấn mang giá trị lịch sử, bởi FDI chính là một trong những trụ cột tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam.

Vai trò của Petrovietnam phải được nhìn trong cấu trúc “hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng” chứ không chỉ ở sản lượng dầu thô. Chuỗi cung ứng thăm dò, khai thác của Tập đoàn sở hữu nhiều thành tựu khoa học công nghệ được thế giới ghi nhận. Các lĩnh vực lọc - hóa dầu, khí - điện - đạm đều có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế tiên phong của Petrovietnam trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sản xuất xanh tại Việt Nam.