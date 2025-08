Thi đua là động lực phát triển bền vững cho Petrovietnam

Tuyên dương tấm gương tiêu biểu

Ngày 1/8, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ VI, giai đoạn 2025–2030. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết, trong 5 năm vừa qua, Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước 1-2 năm, nhiều chỉ tiêu thiết lập kỷ lục và tự phá kỷ lục. Trong đó, lợi nhuận Tập đoàn vượt 38%, nộp ngân sách Nhà nước vượt 46% so với đầu nhiệm kỳ; quy mô doanh thu năm 2025 tăng 87% so với năm 2020 và lần đầu tiên trong lịch sử Tập đoàn, doanh thu năm 2024 lập kỷ lục hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Giai đoạn 2020–2024 là thời kỳ đặc biệt khó khăn với Petrovietnam trước tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu suy giảm kéo dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, thách thức, các phong trào thi đua đã trở thành ngọn lửa soi đường, là động lực để người lao động toàn Tập đoàn bền bỉ, sáng tạo, đồng lòng vượt khó. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và tạo nên một sức mạnh tổng hợp để thực hiện và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Tập đoàn cả trong nước và quốc tế.

Ông Lê Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu khai mạc hội nghị.

“Hàng ngàn ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo đã được áp dụng, mang lại giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam. Những thành quả đó là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần cống hiến quên mình, nét đẹp văn hóa của hơn 54 nghìn cán bộ, đảng viên và người lao động Petrovietnam. Mỗi tấm gương điển hình tiên tiến được vinh danh hôm nay chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, là niềm tự hào và nguồn cảm hứng lớn lao cho mỗi chúng ta”, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, họ là đại diện ưu tú cho thế hệ lao động có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đương đầu với các thách thức, chính họ là những hạt nhân của các phong trào thi đua yêu nước.

Một số phong trào thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình/dự án như: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Phát triển mỏ khí Lô B giai đoạn 2...

Các đại biểu tham dự Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ VI, giai đoạn 2025–2030 của Petrovietnam.

Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao độ, tạo nên hàng loạt kết quả ấn tượng. Có khoảng 7.082 đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận cấp cơ sở, trong đó có 1.491 đề tài, sáng kiến có giá trị lớn được công nhận, áp dụng hiệu quả tại đơn vị và 100 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, với tổng số tiền làm lợi khoảng 11.418 tỷ đồng.

Nhiều giải thưởng sáng tạo

Đặc biệt trong 05 năm qua, các tập thể, cá nhân người lao động trong Tập đoàn đã đoạt được nhiều giải thưởng khoa học công nghệ. Cụ thể: có 03 giải thưởng Hồ Chí Minh chiếm 25% công trình/cụm công trình đạt giải; 03 giải thưởng nhà nước chiếm 18% công trình/cụm công trình đạt giải; có 34 công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đoạt giải thưởng VIFOTEC, trong đó có 03 giải nhất, 04 sáng chế quốc tế đã được cấp bằng chứng nhận hoặc chứng nhận đơn hợp lệ. Các phong trào thi đua cũng đã giúp Tập đoàn tiết kiệm hơn 26,6 nghìn tỷ đồng; 4.190 sản phẩm sáng tạo được đăng ký chỉ trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025; chung tay hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội 3.569 tỷ đồng

Xác định thi đua là động lực phát triển bền vững, trong giai đoạn tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung và hình thức phong phú hơn. Đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, giải pháp trong quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, thu hút, bồi dưỡng nhân tài, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo tốt an ninh, an toàn, môi trường; phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ gìn biên giới quốc gia trên biển phải được xem là nội dung thi đua quan trọng hàng đầu bên cạnh các phong trào thi đua khác. Công tác khen thưởng phải đi vào thực chất, đúng người, đúng thành tích và kịp thời.

Ông Nguyễn Đình Khang - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, Petrovietnam với 64 năm truyền thống, 50 năm xây dựng, phát triển, đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột kinh tế - kỹ thuật trọng yếu, giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Khang đánh giá, phong trào thi đua, không chỉ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm trong mỗi người lao động mà còn trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế to lớn, góp phần tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn. Hàng nghìn công trình khoa học - công nghệ, sáng kiến, sáng chế và giải pháp kỹ thuật được nghiên cứu, ứng dụng, mang lại giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng; đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, chính là sự khẳng định cho bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của người lao động Dầu khí.

Đặc biệt trong chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam phát động, 100% các công đoàn trực thuộc Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã tham gia hưởng ứng; 18 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra; hơn 7 nghìn sáng kiến được cập nhật thành công trên hệ thống, đạt 131% so với chỉ tiêu được giao với tổng giá trị làm lợi là hơn 10 nghìn tỷ đồng.