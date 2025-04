Petrovietnam phát động tháng công nhân, an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 17/4, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh - Lao động năm 2025. Với chủ đề “Người lao động Dầu khí đồng lòng đổi mới, vững vàng vươn xa”, các hoạt động trong Tháng Công nhân 2025 được triển khai sâu rộng, thiết thực tại tất cả công đoàn cơ sở, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

Nhiều hoạt động vì người lao động

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng giám đốc Petrovietnam cho biết, lễ phát động “Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Phát động thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quản trị năm 2025, phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn, ký sự, thơ và clip chào mừng 50 thành lập Petrovietnam Tuyên, dương người lao động Dầu khí tiêu biểu và lao động sáng tạo năm 2025 và giai đoạn 2020-2025” là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động của Tập đoàn và người lao động Petrovietnam.

Theo ông Đỗ Chí Thanh, năm 2024 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhờ sự kiên trì, các giải pháp quản trị hiệu quả, cùng với sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo đơn vị trong Tập đoàn, sự nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, Petrovietnam thu được những thành tựu vượt bậc. Cụ thể, Petrovietnam thiết lập kỷ lục mới về doanh thu, lợi nhuận, trong lịch sử hơn 60 năm truyền thống của ngành và 50 năm xây dựng và phát triển của ngành dầu khí. Thành tựu nói trên càng có ý nghĩa hơn khi năm 2025 các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm được vận hành ổn định, liên tục và an toàn, không có tai nạn sự cố, cháy nổ nghiêm trọng; nhiều công trình, dự án mới được đưa vào hoạt động vận hành, khai thác an toàn; tần suất tai nạn, sự cố ở mức thấp; sức khỏe của lao động được chăm lo tốt.

Nhằm thực hiện tốt chủ đề tháng công nhân và chủ đề tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025, đồng thời nhằm động viên, khích lệ, chăm lo và tạo động lực cho người lao động, lãnh đạo Petrovietnam yêu cầu tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, Công đoàn Ngành chỉ đạo sát sao các cấp Công đoàn trong Tập đoàn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quản trị của Tập đoàn và đơn vị, thi đua lao động sáng tạo, bám sát và tổ chức hiệu quả chương trình “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” để triển khai trong đội ngũ người lao động, biến phong trào thi đua sáng tạo thành động lực thúc đẩy phát triển.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững; tiếp tục duy trì áp dụng và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường trong toàn Tập đoàn. Đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn công nghệ PSM tại các đơn vị vận hành công trình dầu khí phức tạp về công nghệ nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý an toàn trong hoạt động của Tập đoàn. Duy trì việc vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện hữu, công trình/dự án mới đưa vào vận hành…

“Tôi cũng đề nghị và kêu gọi toàn thể hơn 6 vạn đoàn viên, người lao động Petrovietnam tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo không ngừng, nỗ lực vượt khó, trong kỷ nguyên vươn mình. Chúng ta hãy sống và làm việc hết mình vì sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, của đất nước và vì chính chúng ta”, ông Đỗ Chí Thanh cho biết.

Ông Phan Văn Anh, Phó CT TLĐ Lao động Việt Nam cho biết, Công đoàn DKVN là một trong những Công đoàn Tập đoàn/TCT đầu tiên triển khai Lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ và biểu dương người lao động Dầu khí tiêu biểu liên tục 12 năm qua với kết quả rất ấn tượng. Hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho NLĐ khó khăn, hằng chục căn nhà Mái ấm Công đoàn, tuyên dương hơn 700 người lao động dầu khí tiêu biểu trong dịp tháng công nhân.

Theo bà Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí, trong giai đoạn 2020 - 2025, các sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ của Petrovietnam đã phát huy hiệu quả khi áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, với giá trị làm lợi đạt 11.418 tỷ đồng. Tập đoàn có nhiều công trình khoa học được vinh danh và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước đồng thời với nhiều sáng chế quốc tế, trong đó, Petrovietnam có có 3 công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ (chiếm tỷ lệ hơn 20% tổng giải thưởng của cả nước); 28 công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đoạt giải VIFOTEC trong đó có 2 giải Nhất; 4 sáng chế quốc tế đã được cấp bằng chứng nhận hoặc chứng nhận đơn hợp lệ.

Phát động Cuộc thi sáng tác hướng tới 50 năm Petrovietnam

Đồng thời, Petrovietnam cũng chính thức phát động Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ “Dấu ấn Petrovietnam” và Cuộc thi Clip “Petrovietnam & Tôi”. Cuộc thi không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển vẻ vang của Tập đoàn mà còn tạo nên không gian nghệ thuật đặc biệt để cộng đồng, từ cán bộ công nhân viên đến người dân yêu quý ngành Dầu khí cùng chia sẻ câu chuyện, cảm xúc, ký ức và niềm tin vào Petrovietnam. Đồng thời, thông qua cuộc thi, BTC mong muốn sẽ khơi dậy tinh thần sáng tạo, lòng tự hào, trách nhiệm và tình yêu đối với ngành Dầu khí – ngành kinh tế chủ lực của quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong ngành, cuộc thi là dịp kết nối Petrovietnam với cộng đồng xã hội, với những văn nghệ sĩ, nhà báo, các chuyên gia kinh tế, các cá nhân quan tâm tới Petrovietnam. Những tác phẩm giá trị được gửi đến cuộc thi sẽ góp phần xây dựng niềm tin, tạo động lực để Petrovietnam đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Với chủ đề “ Giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” và Tháng Hành về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, các hoạt động trong tháng hướng tới mục tiêu chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an toàn cho người lao động; nâng cao kiến thức, nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động.

Thay mặt các đơn vị thành viên của Petrovietnam, ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn cam kết triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động vì ATVSLĐ; tổ chức tốt Chương trình "Đối thoại tháng 5" nhằm tiếp thu và thực hiện giải quyết các vấn đề của NLĐ, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

BSR sẽ triển khai các giải pháp, chương trình hành động cụ thể về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, phát động thi đua, xây dựng văn hóa an toàn lao động, đẩy mạnh phong trào quần chúng công nhân lao động làm công tác ATVSLĐ; thực hiện các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ chặt chẽ và hiệu quả. BSR sẽ tiếp tục khích lệ đoàn viên, người lao động đổi mới sáng tạo, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của đơn vị.

Bên cạnh đó, BSR tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài đơn vị với các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà tri ân; tiếp tục triển khai Chương trình Nghĩa tình người Dầu khí nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của người lao động dầu khi đến với cộng đồng.