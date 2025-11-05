Ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em giữ chức Phó Tổng giám đốc VRG

Việc bổ nhiệm ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là bước kiện toàn quan trọng trong công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới - giai đoạn đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ cấu lại mô hình hoạt động và hội nhập quốc tế.

Ngày 5/11, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính.

Phía VRG có ông Trần Công Kha – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn; ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tập đoàn; cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn, Công đoàn Cao su Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và các đơn vị thành viên tham dự buổi lễ.

Ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính (thứ 7 từ phải sang) và lãnh đạo VRG tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc VRG

Tại buổi lễ, bà Phan Thị Vành Khuyên – Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, từ ngày 5/11/2025.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng chúc mừng hai đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định đây là bước kiện toàn quan trọng trong công tác cán bộ của Tập đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới - giai đoạn VRG đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ cấu lại mô hình hoạt động và hội nhập quốc tế.

Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng chúc mừng hai đồng chí vừa được bổ nhiệm

Tổng Giám đốc VRG tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, năng lực quản trị vững vàng và tâm huyết dành cho ngành cao su, hai tân Phó Tổng Giám đốc sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng VRG ngày càng phát triển bền vững.

Hai tân Phó Tổng giám đốc VRG Trần Như Hùng và Phạm Văn Hỏi Em phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời cam kết sẽ phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng tập thể Ban Tổng Giám đốc nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững VRG trong giai đoạn tới.