VRG lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024

Chiều ngày 21/8/2025, VRG đã được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024.

Phó TGĐ VRG Trương Minh Trung (thứ 5 từ trái sang) đại diện VRG được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của VRG trong công tác quản trị, điều hành, minh bạch tài chính, cũng như chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. Kết quả này còn phản ánh uy tín, thương hiệu và vị thế ngày càng được nâng cao của VRG trong cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Việc tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes Vietnam không chỉ khẳng định năng lực sản xuất kinh doanh, mà còn cho thấy VRG hiệu quả đổi mới quản trị, phát triển bền vững, gắn kết trách nhiệm xã hội, vì mục tiêu phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng.

Buổi lễ công bố là dịp để VRG tiếp tục lan tỏa hình ảnh thương hiệu, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn, xứng đáng là trụ cột ngành cao su Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Box: Hiện nay, VRG quản lý gần 400.000 ha vườn cây tại Việt Nam, Lào, Campuchia; sản xuất hơn 500.000 tấn cao su/năm; hoạt động trên 6 lĩnh vực chính: trồng – chế biến – kinh doanh cao su; chế biến gỗ; sản phẩm công nghiệp cao su; hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng sạch, tái tạo. VRG đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 81.800 lao động, đồng thời góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và an ninh quốc phòng.