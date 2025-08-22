Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

VRG lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024

Nguyễn Dũng

Chiều ngày 21/8/2025, VRG đã được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024.

z6931808262039-de268b532ebf93085510bfa3ada76d06.jpg
Phó TGĐ VRG Trương Minh Trung (thứ 5 từ trái sang) đại diện VRG được Tạp chí Forbes Vietnam vinh danh Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên sàn chứng khoán và Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2024

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của VRG trong công tác quản trị, điều hành, minh bạch tài chính, cũng như chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. Kết quả này còn phản ánh uy tín, thương hiệu và vị thế ngày càng được nâng cao của VRG trong cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Việc tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes Vietnam không chỉ khẳng định năng lực sản xuất kinh doanh, mà còn cho thấy VRG hiệu quả đổi mới quản trị, phát triển bền vững, gắn kết trách nhiệm xã hội, vì mục tiêu phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cộng đồng.

z6879508936829-213baeba5f38c07ade99079995808fbe.jpg

Buổi lễ công bố là dịp để VRG tiếp tục lan tỏa hình ảnh thương hiệu, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn, xứng đáng là trụ cột ngành cao su Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Box: Hiện nay, VRG quản lý gần 400.000 ha vườn cây tại Việt Nam, Lào, Campuchia; sản xuất hơn 500.000 tấn cao su/năm; hoạt động trên 6 lĩnh vực chính: trồng – chế biến – kinh doanh cao su; chế biến gỗ; sản phẩm công nghiệp cao su; hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng sạch, tái tạo. VRG đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 81.800 lao động, đồng thời góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và an ninh quốc phòng.

Nguyễn Dũng
#VRG

Cùng chuyên mục