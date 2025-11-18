Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cầu cũ xuống cấp, ùn tắc nhưng cầu Mai Lĩnh mới vẫn giậm chân tại chỗ

Nhóm Phóng viên

TPO - Hạng mục xây cầu Mai Lĩnh mới thuộc Dự án mở rộng quốc lộ (QL) 6, có kế hoạch khởi công vào quý II/2025 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Trong khi đó, cầu Mai Lĩnh cũ xuống cấp, quá tải xe và ùn tắc liên miên.

tp-1.jpg
Trong sáng và trưa 18/11 cầu Mai Lĩnh bắc qua sông Đáy tắc cứng, nhiều người và xe đã phải đứng dưới mưa cả giờ để chờ được qua cầu.
tp-2.jpg
Ùn tắc trên cầu khiến hai bên đường QL6 dẫn đến cũng ùn tắc kéo dài
tp-4.jpg
Đường QL6 rộng từ 2 đến 4 làn xe, nhưng hiện cầu Mai Lĩnh chỉ rộng có 2 làn xe (cả 2 chiều), tạo thành điểm "nút thắng cổ chai" trên tuyến đường vào nội đô Hà Nội.
tp-5.jpg
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện cầu Mai Lĩnh quá tải lượng gấp nhiều lần thiết kế mặt cầu.
tp-7.jpg
Do lượng xe đông, quá tải, và cầu xây dựng đã lâu nên hiện nay mặt cầu hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu, làm chậm tốc độ xe qua lại, gây ùn tắc.
tp-8.jpg
Để mở rộng QL6 trong đó có hạng mục xây cầu Mai Lĩnh mới nằm bên cạnh cầu hiện nay, năm 2022, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt và tổ chức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp QL6 rộng gấp đôi hiện nay. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ, thực hiện từ năm 2022 đến 2027.
tp-9.jpg
Với hạng mục cầu Mai Lĩnh mới, chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội có kế hoạch khởi công vào quý II/2025 song đến nay vẫn chưa thực hiện, công trường thi công cầu Mai Lĩnh vẫn chỉ dừng lại ở san lấp mặt bằng, chưa có trụ cầu vượt sông nào được xây (thực trạng như thời điểm khởi công dự án).
tp-10.jpg
Đường dự án mở rộng QL6 và đoạn dẫn lên cầu Mai Lĩnh thường xuyên bụi bẩn, ùn tắc giao thông. Ảnh chụp sáng 18/11.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài 21,7 km, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Hạng mục xây cầu Mai Lĩnh mới dài 1,030 km, rộng 4 làn xe. Thời gian thi công và hoàn thành dự án là từ năm 2022-2027.

Theo đánh giá của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội - chủ đầu tư, dự án vẫn chưa đạt khối lượng thi công theo yêu cầu, do vậy chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành khối lượng xây lắp theo cam kết.

Nhóm Phóng viên
