Cầu cũ xuống cấp, ùn tắc nhưng cầu Mai Lĩnh mới vẫn giậm chân tại chỗ

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài 21,7 km, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Hạng mục xây cầu Mai Lĩnh mới dài 1,030 km, rộng 4 làn xe. Thời gian thi công và hoàn thành dự án là từ năm 2022-2027.

Theo đánh giá của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội - chủ đầu tư, dự án vẫn chưa đạt khối lượng thi công theo yêu cầu, do vậy chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành khối lượng xây lắp theo cam kết.