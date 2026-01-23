Bảo vệ nghiêm ngặt trận địa pháo hoa Mỹ Đình trước giờ khai hỏa

TPO - Hơn 10.000 đơn vị pháo hoa, hỏa thuật quanh sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã sẵn sàng khai hỏa tối nay (23/1) chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV. Màn trình diễn được vận hành bởi công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác tới 0,0001 giây.
Bên ngoài sân, pháo hoa nổ tầm cao được bố trí từ khu vực đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, tạo thành trận địa liên hoàn, bảo đảm hiệu ứng lan tỏa rộng khi đồng loạt khai hỏa.
Trong khu vực kỹ thuật, khoảng 80 chuyên gia trong và ngoài nước đang tiến hành kiểm tra lần cuối hệ thống điều khiển và lập trình pháo hoa. Toàn bộ quá trình vận hành được điều khiển bằng công nghệ hiện đại, cho phép tính toán thời gian kích nổ với độ chính xác tới 0,0001 giây, giúp pháo hoa khớp nhạc gần như tức thì.