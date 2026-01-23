Hà Nội: Bảo vệ nghiêm ngặt trận địa pháo hoa Mỹ Đình trước giờ khai hỏa

TPO - Hơn 10.000 đơn vị pháo hoa, hỏa thuật quanh sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã sẵn sàng khai hỏa tối nay (23/1) chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV. Màn trình diễn được vận hành bởi công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác tới 0,0001 giây.