Xã hội

Google News

Hà Nội:

Bảo vệ nghiêm ngặt trận địa pháo hoa Mỹ Đình trước giờ khai hỏa

TPO - Hơn 10.000 đơn vị pháo hoa, hỏa thuật quanh sân Mỹ Đình (Hà Nội) đã sẵn sàng khai hỏa tối nay (23/1) chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV. Màn trình diễn được vận hành bởi công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác tới 0,0001 giây.

tp-tran-dia-phao-hoakhah1498.jpg
Chiều 23/1, khu vực phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình được phong tỏa nghiêm ngặt. Bên trong hàng rào an ninh nhiều lớp, trận địa pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội đã hoàn tất lắp đặt, sẵn sàng khai hỏa phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối nay.
tp-co-dang-vinh-quangttdt9346.jpg
Màn trình diễn pháo hoa nằm trong khuôn khổ chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, tổ chức chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động chính trị - văn hóa của Thủ đô.
tp-tran-dia-phao-hoakhah8304.jpg
Ghi nhận tại hiện trường, gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao và hỏa thuật đã được bố trí tại khu vực sân Mỹ Đình và các tuyến lân cận. Hàng nghìn ống pháo, giàn phun được lắp đặt dọc theo khán đài B sân vận động, sắp xếp theo địa hình vòng cung, cố định chắc chắn bằng hệ thống giá đỡ chuyên dụng.
tp-tran-dia-phao-hoakhah8286.jpg
tp-tran-dia-phao-hoakhah8391.jpg
tp-tran-dia-phao-hoakhah8358.jpg
Bên ngoài sân, pháo hoa nổ tầm cao được bố trí từ khu vực đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, tạo thành trận địa liên hoàn, bảo đảm hiệu ứng lan tỏa rộng khi đồng loạt khai hỏa.
tp-tran-dia-phao-hoakhah8411.jpg
tp-tran-dia-phao-hoakhah8326.jpg
tp-tran-dia-phao-hoakhah1498.jpg
Trong khu vực kỹ thuật, khoảng 80 chuyên gia trong và ngoài nước đang tiến hành kiểm tra lần cuối hệ thống điều khiển và lập trình pháo hoa. Toàn bộ quá trình vận hành được điều khiển bằng công nghệ hiện đại, cho phép tính toán thời gian kích nổ với độ chính xác tới 0,0001 giây, giúp pháo hoa khớp nhạc gần như tức thì.
tp-tran-dia-phao-hoakhah1491.jpg
Theo ban tổ chức, nhiều hiệu ứng đặc biệt sẽ được trình diễn trong đêm nay như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, khói màu cầu vồng, kết hợp âm thanh hỏa thuật. Màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút, được đánh giá là quy mô lớn nhất trong lịch sử các đợt bắn pháo hoa tại Hà Nội.
tp-tran-dia-phao-hoakhah1539.jpg
Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai chặt chẽ. Lực lượng an ninh túc trực 24/24h, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào khu vực trận địa. Xe cứu hỏa, bình chữa cháy cùng robot chữa cháy hiện đại được bố trí sẵn sàng tại nhiều vị trí để ứng phó các tình huống khẩn cấp.
tp-tran-dia-phao-hoakhah8261.jpg
Đến cuối giờ chiều, công tác lắp đặt và kiểm tra kỹ thuật cơ bản hoàn tất. Trận địa pháo hoa sẵn sàng chờ đến giờ khai hỏa đêm 23/1, đánh dấu sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước.
