Hoa cúc bán Tết nở sớm bị thương lái ép giá, người dân vào cuộc hỗ trợ

TPO - Thời tiết bất lợi khiến nhiều loại hoa nông dân Chợ Lách - thủ phủ hoa kiểng của tỉnh Vĩnh Long trồng phục vụ thị trường Tết bị nở sớm, nhà vườn bị thương lái ép giá, để hỗ trợ nông dân nhiều người dân và chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ.

Vườn cúc mâm xôi đã được thương lái đặt mua để bán Tết, nhưng nay bắt đầu bung hoa sớm nên bị thương lái ép giá, nông dân Chợ Lách phải trả cọc.

Bị ép giá, nông dân trả cọc

Còn hơn nửa tháng nữa mới vào cao điểm thị trường hoa Tết, nhưng một số diện tích hoa cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã nở bung. Tình trạng này buộc nông dân phải đưa hoa ra thị trường sớm để giảm thiệt hại.

Khoảng 1 tháng trước, vườn cúc mâm xôi của chị Nguyễn Thị Thiểm (ấp An Hòa, xã Chợ Lách, Vĩnh Long) đã được thương lái đặt cọc mua để bán dịp Tết với giá 165.000 đồng/cặp. Nay hoa bắt đầu bung sớm hơn dự kiến, nên thương lái chê và ép giá mua còn 120.000 đồng/cặp. “Giá quá thấp, bán sẽ bị lỗ nặng nên quyết định trả lại tiền cọc”, chị Thiểm nói.

Khoảng 50% trong tổng số 1.700 chậu cúc mâm xôi của gia đình chị Thiểm bị nở sớm do năm nay trời mưa nhiều. Dù nở sớm hoa vẫn đẹp, chuẩn, tàn lớn nên chị không bán lỗ để cố gắng thu hồi vốn.

Riêng số hoa đã nở, chị Thiểm đã chốt đơn bán khoảng 600 chậu cho một công viên tại TPHCM với giá 155.000 đồng/cặp (giao tại TPHCM). “Dù phải thêm khâu giao hàng tận nơi nhận, vất vả hơn nhưng bán tại vườn cho thương lái, nhưng vẫn có lời chút ít. Số hoa nở sớm còn lại sẽ bán lẻ, từ 140.000 đồng/cặp trở lên”, chị Thiểm nói thêm.

Tương tự gia đình chị Thiểm, nhiều hộ dân trồng cúc khác ở Chợ Lách cũng gặp tình trạng hoa nở sớm nên bị thương lái ép giá xuống thấp, không ít hộ đối mặt tình trạng thua lỗ khi cả vườn bị nở hết, không còn hoa bán Tết.

Chính quyền và người dân chung tay hỗ trợ

Ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, vụ hoa Tết năm nay, cả xã có khoảng 2,5 triệu chậu hoa các loại, nhiều nhất là cúc mâm xôi (khoảng 1,2 triệu chậu). Do mưa nhiều, hiện có khoảng 30% số chậu cúc mâm xôi nở sớm khoảng nửa tháng so với thời kỳ hoa Tết, trong khi các năm trước chỉ khoảng 10%.

Để hỗ trợ người trồng hoa, chính quyền xã Chợ Lách phối hợp với nhiều đơn vị, thương lái để kết nối, giới thiệu, tìm đầu ra cho số hoa cúc nở sớm. Đặc biệt, lãnh đạo xã trực tiếp tham gia cùng bán hoa trực tuyến (livestream) với nông dân, tới nay đã thực hiện 2 phiên livestream có lãnh đạo xã tham gia, bán được 2.200 đơn. Hoạt động này cũng giúp quảng bá, giới thiệu hoa của xã tới người tiêu dùng.

Số cúc mâm xôi nở sớm hiện được bán giá từ 100.000-150.000 đồng/cặp, còn hoa bán dịp Tết từ 150.000-180.000 đồng/cặp.

Những ngày này, nhiều người dân Cần Thơ mua cúc mâm xôi chơi sớm để ủng hộ nông dân trồng hoa.

Với 1/3 số hộ dân (hơn 3.000 hộ) ở Chợ Lách trồng hoa kiểng, cây giống, để ổn định thị trường tiêu thụ, chính quyền xã Chợ Lách thường khuyến cáo bà con đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ tập trung 1 loại hoa hay quá phụ thuộc vào vụ Tết.

"Địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, như các trường đại học, viện nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật sản xuất, chăm sóc hoa theo mùa vụ, giảm tác động tiêu cực từ thời tiết bất lợi. Hướng tới sẽ gắn làng hoa với du lịch để gia tăng giá trị của làng nghề truyền thống", ông Nghị nói thêm.

Tại Cần Thơ, những ngày nay cũng xuất hiện nhiều điểm bán cúc mâm xôi dù chưa tới cao điểm hoa Tết, số cúc này chủ yếu được đưa về từ xã Chợ Lách. “Vừa qua biết thông tin hoa cúc của nông dân Chợ Lách nở sớm, khó tiêu thụ nên thấy bán bên đường tôi cũng vào mua về chơi sớm, cũng ủng hộ bà con tiêu thụ", anh Nguyễn Văn Khoa (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) chia sẻ.

Chủ một điểm bán hoa cúc ở đường Ngô Quyền (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, nhập hoa cúc Chợ Lách về bán ủng hộ bà con khi biết hoa nở sớm nhiều, khó tiêu thụ. Tuy mới đưa về bán nhưng người dân ghé mua ủng hộ khá đông, nên chủ hàng hoa cũng không đặt nặng lời lãi.