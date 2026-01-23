Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hoa cúc bán Tết nở sớm bị thương lái ép giá, người dân vào cuộc hỗ trợ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thời tiết bất lợi khiến nhiều loại hoa nông dân Chợ Lách - thủ phủ hoa kiểng của tỉnh Vĩnh Long trồng phục vụ thị trường Tết bị nở sớm, nhà vườn bị thương lái ép giá, để hỗ trợ nông dân nhiều người dân và chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ.

tp-hoa-2.jpg
Vườn cúc mâm xôi đã được thương lái đặt mua để bán Tết, nhưng nay bắt đầu bung hoa sớm nên bị thương lái ép giá, nông dân Chợ Lách phải trả cọc.

Bị ép giá, nông dân trả cọc

Còn hơn nửa tháng nữa mới vào cao điểm thị trường hoa Tết, nhưng một số diện tích hoa cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã nở bung. Tình trạng này buộc nông dân phải đưa hoa ra thị trường sớm để giảm thiệt hại.

Khoảng 1 tháng trước, vườn cúc mâm xôi của chị Nguyễn Thị Thiểm (ấp An Hòa, xã Chợ Lách, Vĩnh Long) đã được thương lái đặt cọc mua để bán dịp Tết với giá 165.000 đồng/cặp. Nay hoa bắt đầu bung sớm hơn dự kiến, nên thương lái chê và ép giá mua còn 120.000 đồng/cặp. “Giá quá thấp, bán sẽ bị lỗ nặng nên quyết định trả lại tiền cọc”, chị Thiểm nói.

Khoảng 50% trong tổng số 1.700 chậu cúc mâm xôi của gia đình chị Thiểm bị nở sớm do năm nay trời mưa nhiều. Dù nở sớm hoa vẫn đẹp, chuẩn, tàn lớn nên chị không bán lỗ để cố gắng thu hồi vốn.

Riêng số hoa đã nở, chị Thiểm đã chốt đơn bán khoảng 600 chậu cho một công viên tại TPHCM với giá 155.000 đồng/cặp (giao tại TPHCM). “Dù phải thêm khâu giao hàng tận nơi nhận, vất vả hơn nhưng bán tại vườn cho thương lái, nhưng vẫn có lời chút ít. Số hoa nở sớm còn lại sẽ bán lẻ, từ 140.000 đồng/cặp trở lên”, chị Thiểm nói thêm.

Tương tự gia đình chị Thiểm, nhiều hộ dân trồng cúc khác ở Chợ Lách cũng gặp tình trạng hoa nở sớm nên bị thương lái ép giá xuống thấp, không ít hộ đối mặt tình trạng thua lỗ khi cả vườn bị nở hết, không còn hoa bán Tết.

Chính quyền và người dân chung tay hỗ trợ

Ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết, vụ hoa Tết năm nay, cả xã có khoảng 2,5 triệu chậu hoa các loại, nhiều nhất là cúc mâm xôi (khoảng 1,2 triệu chậu). Do mưa nhiều, hiện có khoảng 30% số chậu cúc mâm xôi nở sớm khoảng nửa tháng so với thời kỳ hoa Tết, trong khi các năm trước chỉ khoảng 10%.

Để hỗ trợ người trồng hoa, chính quyền xã Chợ Lách phối hợp với nhiều đơn vị, thương lái để kết nối, giới thiệu, tìm đầu ra cho số hoa cúc nở sớm. Đặc biệt, lãnh đạo xã trực tiếp tham gia cùng bán hoa trực tuyến (livestream) với nông dân, tới nay đã thực hiện 2 phiên livestream có lãnh đạo xã tham gia, bán được 2.200 đơn. Hoạt động này cũng giúp quảng bá, giới thiệu hoa của xã tới người tiêu dùng.

Số cúc mâm xôi nở sớm hiện được bán giá từ 100.000-150.000 đồng/cặp, còn hoa bán dịp Tết từ 150.000-180.000 đồng/cặp.

tp-hoa-3.jpg
tp-hoa1.jpg
Những ngày này, nhiều người dân Cần Thơ mua cúc mâm xôi chơi sớm để ủng hộ nông dân trồng hoa.

Với 1/3 số hộ dân (hơn 3.000 hộ) ở Chợ Lách trồng hoa kiểng, cây giống, để ổn định thị trường tiêu thụ, chính quyền xã Chợ Lách thường khuyến cáo bà con đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ tập trung 1 loại hoa hay quá phụ thuộc vào vụ Tết.

"Địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, như các trường đại học, viện nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật sản xuất, chăm sóc hoa theo mùa vụ, giảm tác động tiêu cực từ thời tiết bất lợi. Hướng tới sẽ gắn làng hoa với du lịch để gia tăng giá trị của làng nghề truyền thống", ông Nghị nói thêm.

Tại Cần Thơ, những ngày nay cũng xuất hiện nhiều điểm bán cúc mâm xôi dù chưa tới cao điểm hoa Tết, số cúc này chủ yếu được đưa về từ xã Chợ Lách. “Vừa qua biết thông tin hoa cúc của nông dân Chợ Lách nở sớm, khó tiêu thụ nên thấy bán bên đường tôi cũng vào mua về chơi sớm, cũng ủng hộ bà con tiêu thụ", anh Nguyễn Văn Khoa (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) chia sẻ.

Chủ một điểm bán hoa cúc ở đường Ngô Quyền (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, nhập hoa cúc Chợ Lách về bán ủng hộ bà con khi biết hoa nở sớm nhiều, khó tiêu thụ. Tuy mới đưa về bán nhưng người dân ghé mua ủng hộ khá đông, nên chủ hàng hoa cũng không đặt nặng lời lãi.

hoa.jpg
tp-hoa2.jpg
Người dân Cần Thơ mua cúc mâm xôi về chơi sớm.
Cảnh Kỳ
#hoa Tết #nông dân #Chợ Lách #cúc mâm xôi #thương lái #bán hàng trực tuyến #Vĩnh Long #Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục