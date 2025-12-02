Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xót xa nhìn cam rụng đầy vườn do ngập úng

Cảnh Kỳ

TPO - Mưa lớn kéo dài cùng với triều cường dâng cao khiến nhiều vườn cam sành ở Vĩnh Long ngập úng, trái rụng hàng loạt, cây chết, các nhà vườn thiệt hại nặng. Giá cam sành tại những diện tích bị ngập nước thương lái mua chỉ 1.000-2.000 đồng/kg do chất lượng giảm thấp, thậm chí có vườn thương lái mua xô chỉ 300-500 đồng/kg, nhiều vườn mất trắng vì không bán được.

cam3.jpg
Nhiều vườn cam sành của người dân tại các xã như Hiếu Thành, Hòa Bình, Vĩnh Xuân... (tỉnh Vĩnh Long) xảy ra tình trạng bị rụng trái, chết cây sau ngập úng﻿. Bà Võ Thị Mười Ba (ấp Hiếu Thạnh, xã Hiếu Thành) có vườn cam sành rộng 8 công (8.000 m2), gần như bị thiệt hại hoàn toàn do ngập nước liên tục trong nhiều ngày. Hai vụ cam đầu cho thu hoạch 8-9 tấn/công, bà chưa lấy lại đủ vốn vì giá cam quá thấp, vụ thứ 3 này mất trắng khiến gia đình bà thêm khó khăn.
cam.jpg
“Gia đình đã đầu tư gần 90 triệu đồng cho vụ năm nay, sắp tới kỳ thu hoạch thì ngập nặng, bơm tát liên tục nhưng không cứu nổi, nước dâng quá cao, thoát không kịp. Trái đã rụng gần hết, lá vàng, rễ thối, số trái còn sót lại trên cây cũng hư, coi như mất trắng﻿. Chỉ mong địa phương sớm có biện pháp hỗ trợ phần nào để trả bớt tiền phân, thuốc”, bà Ba thở dài
cam4.jpg
Cùng địa phương, chị Phạm Thị Thảo (có 10 công cam) cho hay chị trồng cam được 6 năm nhưng chưa năm nào nước dâng cao như năm nay. Dù đã bơm tát hết mức nhưng vẫn không xuể, cam vẫn bị ảnh hưởng, nguy cơ giảm năng suất so với những vụ trước.
cam1.jpg
Toàn ấp Hiếu Thạnh có 146 ha sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 90% diện tích trồng cam. Qua 2 đợt triều cường dâng cao trong tháng 11, có 25% vườn cam bị thiệt hại﻿ trên 70%, 25% diện tích thiệt hại từ 30-70%. Đến nay một số vườn cặp kênh lớn cơ bản đã rút cạn, riêng một số vườn nằm trong nội đồng mặt nước vẫn còn cao. Giá cam sành tại những diện tích bị ngập nước thương lái mua chỉ 1.000-2.000 đồng/kg do chất lượng giảm thấp, thậm chí có vườn thương lái mua xô khoảng 300-500 đồng/kg, nhiều vườn thiệt hại nặng thì mất trắng vì không bán được.
cam5.jpg
cam2.jpg
Theo UBND xã Hiếu Thành, mưa lớn kéo dài vượt khả năng thoát nước của hệ thống kênh mương nội đồng, một số khu vực thấp, hệ thống bơm tiêu thoát nước không đáp ứng kịp. Tình hình mưa bão, triều cường vừa qua gây thiệt hại khoảng 70% diện tích cam sành và rau màu của xã. Xã tập trung chỉ đạo bơm tát, khai thông dòng chảy để hạn chế thiệt hại, đồng thời thành lập tổ khảo sát, đánh giá thiệt hại, làm cơ sở đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.
cam.jpg
Vĩnh Long là một trong những địa phương có diện tích trồng cam nhiều nhất vùng ĐBSCL, những năm gần đây vùng trồng cam liên tục được mở rộng làm nguồn cung gia tăng, tiêu thụ gặp khó dẫn đến giá bán sụt giảm mạnh. Thời điểm hiện nay giá cam sành loại 1 tại chợ khoảng 5.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 3.000 đồng/kg... trong khi giá thành sản xuất từ 6.000-7.000 đồng/kg.

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, mùa lũ 2025 tại ĐBSCL cao hơn một số năm gần đây được xem là thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng triều cường gây ra tình trạng ngập ở một số vùng ven biển và trung tâm đồng bằng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất và sinh hoạt của người dân các vùng đô thị, vườn cây ăn trái của nông dân... Nguồn nước về đồng bằng tháng 11 được xem điều kiện thuận lợi để sản xuất lúa vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, do lũ rút muộn, mực nước cao, một số địa phương cần chủ động bơm rút nước đầu vụ để đảm bảo sản xất sớm, an toàn trước xâm nhập mặn mùa khô.

Cảnh Kỳ
#cam #Vĩnh Long #ngập úng #triều cường #thiệt hại #nông nghiệp

