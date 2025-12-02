Xót xa nhìn cam rụng đầy vườn do ngập úng

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, mùa lũ 2025 tại ĐBSCL cao hơn một số năm gần đây được xem là thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng triều cường gây ra tình trạng ngập ở một số vùng ven biển và trung tâm đồng bằng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất và sinh hoạt của người dân các vùng đô thị, vườn cây ăn trái của nông dân... Nguồn nước về đồng bằng tháng 11 được xem điều kiện thuận lợi để sản xuất lúa vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, do lũ rút muộn, mực nước cao, một số địa phương cần chủ động bơm rút nước đầu vụ để đảm bảo sản xất sớm, an toàn trước xâm nhập mặn mùa khô.