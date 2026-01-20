Bộ Công Thương kiểm tra hàng Tết tại Cần Thơ

TPO - Cần Thơ có 16 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn thị trường dịp Tết, với tổng giá trị trữ hàng hơn 4.100 tỷ đồng. Ngành chức năng thành phố đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 20/1, đoàn công tác Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương kiểm tra và làm việc tại Cần Thơ về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc tại Cần Thơ.

Theo Sở Công Thương Cần Thơ, Tết Nguyên đán 2026, Sở đã yêu cầu hệ thống siêu thị, phân phối, các chợ đầu mối hoạt động với công suất tối đa, kéo dài thời gian phục vụ, nhằm đảm bảo hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định dịp trước, trong và sau Tết. Chương trình trữ hàng bình ổn giá dịp Tết có 16 doanh nghiệp đăng ký tham gia, với tổng giá trị trữ lượng hàng hơn 4.100 tỷ đồng, đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ Tết, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Sở cũng chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) mở đợt cao điểm kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, kho hàng, điểm tập kết hàng lậu, hàng giả.

Trong đợt cao điểm tháng 1/2026, lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra 123 vụ, phát hiện 94 vụ vi phạm, xử lý 93 vụ. Riêng năm 2025, kiểm tra 687 vụ, có 507 vụ vi phạm, chuyển cơ quan tố tụng xem xét khởi tố hình sự 6 vụ (đã khởi tố 4 vụ).

Theo ông Huỳnh Thanh Sử - Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, dự báo sức mua dịp Tết năm nay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Cần Thơ đảm bảo nguồn hàng dịp Tết, không để khan hàng, sốt giá.

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lưu ý, Sở Công Thương Cần Thơ phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng, xác định trữ lượng hàng hóa, sức mua, hạn chế dư hoặc thiếu. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu, đưa hàng hóa về các khu dân cư, vùng sâu vùng xa.

Ông Nam yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.